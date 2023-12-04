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Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки - РИА Новости, 04.12.2023
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08:25 04.12.2023 (обновлено: 10:17 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913537672.html
Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки
Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки - РИА Новости, 04.12.2023
Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки
Общественники заявили о почти 1,5 тысячи голодающих собаках в приюте Якутска, помощи волонтеров не хватает, еды осталось на неделю, заявил Фонд защиты животных... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:25
2023-12-04T10:17
общество
якутск
евгений григорьев
северо-восточный федеральный университет
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Общественники заявили о почти 1,5 тысячи голодающих собаках в приюте Якутска, помощи волонтеров не хватает, еды осталось на неделю, заявил Фонд защиты животных "Белый Бим" на странице в соцсети "Вконтакте". Фонд обратился за помощью к жителям Якутска. "Вы все знаете, что в Якутске на улице Очиченко, 57 есть приют для собак - бывший пункт передержки безнадзорных животных. В настоящее время там содержится около 1,4 тысячи собак. Все они отловлены на улицах нашего города либо привезены бывшими хозяевами. К огромному сожалению, из-за проблем с финансированием, а также из-за сложнейшей логистики, связанной с сезонным закрытием переправы через реку Лену, сейчас там сложилась катастрофическая ситуация с пропитанием: в приюте нет кормов, собаки реально голодают, питание обеспечивается за счет волонтерской помощи, которой не хватает. На днях завезено около 30 мешков крупы по 25 килограммов, которых хватит максимум на 4-6 дней. Дальше - снова голод", - рассказали в фонде. Также волонтеры попросили помочь посудой для варки каш и растопки снега, материалами для утепления будок. Ранее глава Якутска Евгений Григорьев заявил, что в том, чтобы пожизненно содержать сотни бездомных собак в клетках в приютах, нет ни логики, ни гуманизма, к тому же это затратно для бюджета. В конце декабря 2021 года он ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности во всем городе после того, как на территории ипподрома стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В городе возбудили уголовные дела о халатности. Власти сформировали оперативный штаб по отлову бродячих собак.
https://ria.ru/20230425/sobaki-1867645698.html
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общество, якутск, евгений григорьев, северо-восточный федеральный университет
Общество, Якутск, Евгений Григорьев, Северо-Восточный федеральный университет
Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки

Якутские общественники заявили, что в приюте голодают почти 1,5 тысячи собак

© Фонд защиты животных "БЕЛЫЙ БИМ" г. Якутск/ВКонтактеПриют для собак в Якутске
Приют для собак в Якутске
© Фонд защиты животных "БЕЛЫЙ БИМ" г. Якутск/ВКонтакте
Приют для собак в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Общественники заявили о почти 1,5 тысячи голодающих собаках в приюте Якутска, помощи волонтеров не хватает, еды осталось на неделю, заявил Фонд защиты животных "Белый Бим" на странице в соцсети "Вконтакте".
Фонд обратился за помощью к жителям Якутска.
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Глава Якутска считает негуманным пожизненное содержание собак в приютах
25 апреля, 16:36
"Вы все знаете, что в Якутске на улице Очиченко, 57 есть приют для собак - бывший пункт передержки безнадзорных животных. В настоящее время там содержится около 1,4 тысячи собак. Все они отловлены на улицах нашего города либо привезены бывшими хозяевами. К огромному сожалению, из-за проблем с финансированием, а также из-за сложнейшей логистики, связанной с сезонным закрытием переправы через реку Лену, сейчас там сложилась катастрофическая ситуация с пропитанием: в приюте нет кормов, собаки реально голодают, питание обеспечивается за счет волонтерской помощи, которой не хватает. На днях завезено около 30 мешков крупы по 25 килограммов, которых хватит максимум на 4-6 дней. Дальше - снова голод", - рассказали в фонде.
Также волонтеры попросили помочь посудой для варки каш и растопки снега, материалами для утепления будок.
Ранее глава Якутска Евгений Григорьев заявил, что в том, чтобы пожизненно содержать сотни бездомных собак в клетках в приютах, нет ни логики, ни гуманизма, к тому же это затратно для бюджета. В конце декабря 2021 года он ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности во всем городе после того, как на территории ипподрома стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В городе возбудили уголовные дела о халатности. Власти сформировали оперативный штаб по отлову бродячих собак.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"На это закрыли глаза". Как наживаются на самых беспомощных жителях России
2 июня, 08:00
 
ОбществоЯкутскЕвгений ГригорьевСеверо-Восточный федеральный университет
 
 
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