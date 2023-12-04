https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913537672.html

Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки

Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки - РИА Новости, 04.12.2023

Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки

Общественники заявили о почти 1,5 тысячи голодающих собаках в приюте Якутска, помощи волонтеров не хватает, еды осталось на неделю, заявил Фонд защиты животных... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:25

2023-12-04T08:25

2023-12-04T10:17

общество

якутск

евгений григорьев

северо-восточный федеральный университет

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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Общественники заявили о почти 1,5 тысячи голодающих собаках в приюте Якутска, помощи волонтеров не хватает, еды осталось на неделю, заявил Фонд защиты животных "Белый Бим" на странице в соцсети "Вконтакте". Фонд обратился за помощью к жителям Якутска. "Вы все знаете, что в Якутске на улице Очиченко, 57 есть приют для собак - бывший пункт передержки безнадзорных животных. В настоящее время там содержится около 1,4 тысячи собак. Все они отловлены на улицах нашего города либо привезены бывшими хозяевами. К огромному сожалению, из-за проблем с финансированием, а также из-за сложнейшей логистики, связанной с сезонным закрытием переправы через реку Лену, сейчас там сложилась катастрофическая ситуация с пропитанием: в приюте нет кормов, собаки реально голодают, питание обеспечивается за счет волонтерской помощи, которой не хватает. На днях завезено около 30 мешков крупы по 25 килограммов, которых хватит максимум на 4-6 дней. Дальше - снова голод", - рассказали в фонде. Также волонтеры попросили помочь посудой для варки каш и растопки снега, материалами для утепления будок. Ранее глава Якутска Евгений Григорьев заявил, что в том, чтобы пожизненно содержать сотни бездомных собак в клетках в приютах, нет ни логики, ни гуманизма, к тому же это затратно для бюджета. В конце декабря 2021 года он ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности во всем городе после того, как на территории ипподрома стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В городе возбудили уголовные дела о халатности. Власти сформировали оперативный штаб по отлову бродячих собак.

https://ria.ru/20230425/sobaki-1867645698.html

https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html

якутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, якутск, евгений григорьев, северо-восточный федеральный университет