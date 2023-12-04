Общественники заявили, что в приюте в Якутске голодают собаки
Якутские общественники заявили, что в приюте голодают почти 1,5 тысячи собак
© Фонд защиты животных "БЕЛЫЙ БИМ" г. Якутск/ВКонтактеПриют для собак в Якутске
© Фонд защиты животных "БЕЛЫЙ БИМ" г. Якутск/ВКонтакте
Приют для собак в Якутске
ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Общественники заявили о почти 1,5 тысячи голодающих собаках в приюте Якутска, помощи волонтеров не хватает, еды осталось на неделю, заявил Фонд защиты животных "Белый Бим" на странице в соцсети "Вконтакте".
Фонд обратился за помощью к жителям Якутска.
"Вы все знаете, что в Якутске на улице Очиченко, 57 есть приют для собак - бывший пункт передержки безнадзорных животных. В настоящее время там содержится около 1,4 тысячи собак. Все они отловлены на улицах нашего города либо привезены бывшими хозяевами. К огромному сожалению, из-за проблем с финансированием, а также из-за сложнейшей логистики, связанной с сезонным закрытием переправы через реку Лену, сейчас там сложилась катастрофическая ситуация с пропитанием: в приюте нет кормов, собаки реально голодают, питание обеспечивается за счет волонтерской помощи, которой не хватает. На днях завезено около 30 мешков крупы по 25 килограммов, которых хватит максимум на 4-6 дней. Дальше - снова голод", - рассказали в фонде.
Также волонтеры попросили помочь посудой для варки каш и растопки снега, материалами для утепления будок.
Ранее глава Якутска Евгений Григорьев заявил, что в том, чтобы пожизненно содержать сотни бездомных собак в клетках в приютах, нет ни логики, ни гуманизма, к тому же это затратно для бюджета. В конце декабря 2021 года он ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности во всем городе после того, как на территории ипподрома стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В городе возбудили уголовные дела о халатности. Власти сформировали оперативный штаб по отлову бродячих собак.