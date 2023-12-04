https://ria.ru/20231204/vzryvy-1913733766.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в понедельник в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:19
2023-12-04T19:19
2023-12-04T19:19
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231204/vzryvy-1913522037.html
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в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге прогремели взрывы