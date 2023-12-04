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Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Взрывы прогремели в Николаевской области и в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:42
2023-12-04T13:42
2023-12-04T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
днепропетровская область
кривой рог
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области и в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Взрывы в Николаевской области и в Кривом Роге", - говорится в сообщении.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.
николаевская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, днепропетровская область, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Днепропетровская область, Кривой Рог
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
"Страна": в Николаевской и Днепропетровской областях прогремели взрывы