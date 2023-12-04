https://ria.ru/20231204/vzryvy-1913627302.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 04.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Взрывы прогремели в Николаевской области и в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:42

2023-12-04T13:42

2023-12-04T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

днепропетровская область

кривой рог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области и в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Взрывы в Николаевской области и в Кривом Роге", - говорится в сообщении.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.

николаевская область

днепропетровская область

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаевская область, днепропетровская область, кривой рог