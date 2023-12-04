https://ria.ru/20231204/vyvoz-1913632467.html

В Польше заявили о вывозе на Украину люксовых автомобилей и яхт

В Польше заявили о вывозе на Украину люксовых автомобилей и яхт - РИА Новости, 04.12.2023

В Польше заявили о вывозе на Украину люксовых автомобилей и яхт

Заблокировавшие границу Польши с Украиной перевозчики возмущены тем, что на Украину вывозятся автомобили класса люкс и другие предметы роскоши, и заявили, что... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:57

2023-12-04T13:57

2023-12-04T13:57

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украина

польша

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ВАРШАВА, 4 дек – РИА Новости. Заблокировавшие границу Польши с Украиной перевозчики возмущены тем, что на Украину вывозятся автомобили класса люкс и другие предметы роскоши, и заявили, что военных грузов их блокада не касается. "Любой может поехать на границу и посмотреть, что в очереди в сторону Украины стоит очень большое количество автовозов, загруженных автомобилями. Не было бы никаких вопросов, если бы это были машины военного назначения, или недорогие автомобили для простых украинцев. Однако мы постоянно видим автовозы, загруженные автомобилями класса "люкс", стоимость каждого из них лишь начинается от миллиона злотых (около 250 тысяч долларов). На Украину везут и представительские машины такие, как, например, Bentley, Rolls-Royce, и спорткары, как Maserati и Lamborghini", - рассказал РИА Новости один из польских перевозчиков Цезарий Гринкевич. По его словам, на Украину везут не только автомобили, но и другие предметы роскоши. "Недавно, например, огласку получил факт того, что в очереди стоят несколько машин, груженых яхтами. Кто-то пытался объяснить, это военные суда, но по информации налоговой службы, груз был оформлен именно как яхты", - сказал собеседник агентства. "Это очень неприлично говорить о войне, требовать помощи, а самим обеспечивать себя люксовыми вещами. Естественно, что это вызывает непонимание и даже возмущение тех, кто это видит", - добавил Гринкевич. Касаясь военных грузов, он заявил, что они проходят границу без очереди и блокада на них не распространяется. "Условия проведения протеста изначально однозначно говорили о том, что через границу, как и ранее, пропускаются безо всяких проблем военные грузы, гуманитарная помощь и другие товары, которые действительно нужны", - пояснил собеседник агентства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911317943.html

https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша