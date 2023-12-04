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Путин пригласил новых послов на выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:34 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/vystavka-1913737534.html
Путин пригласил новых послов на выставку "Россия" на ВДНХ
Путин пригласил новых послов на выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2023
Путин пригласил новых послов на выставку "Россия" на ВДНХ
Президент Владимир Путин пригласил новых послов посетить выставку "Россия" на ВДНХ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:34
2023-12-04T19:34
выставка-форум "россия"
россия
владимир путин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил новых послов посетить выставку "Россия" на ВДНХ. Путин в понедельник принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. Перед началом церемонии Путин попросил послов отнестись с пониманием к тому, что пришлось сдвинуть церемонию вручения верительных грамот. Он рассказал, что сам посетил выставку на ВДНХ. "Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить посмотреть, и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет- страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет", - сказал Путин, обращаясь к послам и поздравив их с официальным началом дипломатической деятельности в РФ. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты вручают Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Южная Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика). По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты. Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
https://radiosputnik.ru/20231204/premiya-1913725638.html
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россия, владимир путин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"
Путин пригласил новых послов на выставку "Россия" на ВДНХ

Путин на вручении верительные грамот пригласил послов на выставку "Россия"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил новых послов посетить выставку "Россия" на ВДНХ.
Путин в понедельник принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #Мывместе
Путин на выставке "Россия" вручил премию "Волонтер года"
18:49
Перед началом церемонии Путин попросил послов отнестись с пониманием к тому, что пришлось сдвинуть церемонию вручения верительных грамот. Он рассказал, что сам посетил выставку на ВДНХ.
"Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить посмотреть, и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет- страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет", - сказал Путин, обращаясь к послам и поздравив их с официальным началом дипломатической деятельности в РФ.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты вручают Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Южная Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).
Работа выставки Россия
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
4 ноября, 11:10
По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.
Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции Елка желаний во время посещения выставки Россия на ВДНХ. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
17:19
 
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