https://ria.ru/20231204/vymogatelstvo-1913661195.html

Вымогавших у призывников деньги под видом сотрудников СБУ задержали

Вымогавших у призывников деньги под видом сотрудников СБУ задержали - РИА Новости, 04.12.2023

Вымогавших у призывников деньги под видом сотрудников СБУ задержали

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что задержала в Одесской области группу лиц, которые под видом сотрудников СБУ и военкоматов вымогали... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:29

2023-12-04T15:29

2023-12-04T15:29

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что задержала в Одесской области группу лиц, которые под видом сотрудников СБУ и военкоматов вымогали у мужчин призывного возраста деньги, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. "СБУ совместно с Национальной полицией нейтрализовали преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесской области. Злоумышленники выдавали себя за должностных лиц службы безопасности и военкомата и "выбивали" деньги из потенциальных призывников. За разные суммы "откупа" фигуранты обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В службе безопасности добавили, что для пущей убедительности фигуранты носили поддельные шевроны СБУ и предъявляли фальшивые удостоверения. За отказ платить деньги они грозили физической расправой. Задержанным предъявили обвинение по статьям "Вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения", "Незаконное лишение свободы или похищение человека", "Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица". Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20231203/petitsiya-1913446583.html

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