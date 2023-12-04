https://ria.ru/20231204/vuzy-1913652086.html
Чернышенко рассказал о восстановлении вузов в новых регионах
Чернышенко рассказал о восстановлении вузов в новых регионах - РИА Новости, 04.12.2023
Чернышенко рассказал о восстановлении вузов в новых регионах
Восстановление инфраструктуры вузов и научных организаций продолжается в новых регионах, в 2023 году восстановлено более 70 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:15
2023-12-04T15:15
2023-12-04T15:15
россия
дмитрий чернышенко
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры вузов и научных организаций продолжается в новых регионах, в 2023 году восстановлено более 70 тысяч квадратных метров инфраструктуры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Идет активное восстановление инфраструктуры вузов и научных организаций. Мы в этом году восстановили более 70 тысяч квадратных метров площадей", - сказал Чернышенко в ходе встречи с фракцией "Единой России" в Госдуме.
https://ria.ru/20231202/medvedev-1913354371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, единая россия, госдума рф
Россия, Дмитрий Чернышенко, Единая Россия, Госдума РФ
Чернышенко рассказал о восстановлении вузов в новых регионах
Чернышенко: в новых регионах активно восстанавливают вузы и научные организации