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В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек - РИА Новости, 04.12.2023
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09:30 04.12.2023 (обновлено: 12:35 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/vulkan-1913543544.html
В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек
В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек - РИА Новости, 04.12.2023
В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек
В результате извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 11 человек, собиравшихся совершить восхождение на гору, а поиски 12... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:30
2023-12-04T12:35
в мире
индонезия
западная суматра
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В результате извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 11 человек, собиравшихся совершить восхождение на гору, а поиски 12 человек до сих пор продолжаются, сообщает индонезийский портал Tribune. Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров. "По состоянию на утро понедельника, 11 альпинистов были найдены мертвыми. Еще три человека были эвакуированы", - заявил глава спасательной службы Паданг Абдул Малик. По его словам, личности погибших пока не известны. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы. Таким образом, до сих пор не найдено еще 12 альпинистов. Нынешний статус вулкана Марапи все еще находится в зоне тревоги. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20231127/vulkan-1912047005.html
https://ria.ru/20231119/popokatepetl-1910386819.html
индонезия
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в мире, индонезия, западная суматра, суматра
В мире, Индонезия, Западная Суматра, Суматра
В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек

В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 альпинистов, 12 пропали

© AFP 2023 / ADI PRIMAВулканический пепел над горой Марапи во время извержения в индонезийской провинции Западная Суматра. 4 декабря 2023
Вулканический пепел над горой Марапи во время извержения в индонезийской провинции Западная Суматра. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / ADI PRIMA
Вулканический пепел над горой Марапи во время извержения в индонезийской провинции Западная Суматра. 4 декабря 2023
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В результате извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 11 человек, собиравшихся совершить восхождение на гору, а поиски 12 человек до сих пор продолжаются, сообщает индонезийский портал Tribune.
Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров.
"По состоянию на утро понедельника, 11 альпинистов были найдены мертвыми. Еще три человека были эвакуированы", - заявил глава спасательной службы Паданг Абдул Малик.
По его словам, личности погибших пока не известны. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы. Таким образом, до сих пор не найдено еще 12 альпинистов.
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