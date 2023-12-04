https://ria.ru/20231204/vtb-1913752777.html
ВТБ: доля безналичных платежей в России достигнет 84 процентов
ВТБ: доля безналичных платежей в России достигнет 84 процентов - РИА Новости, 04.12.2023
ВТБ: доля безналичных платежей в России достигнет 84 процентов
По итогам 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте составит 84%; основной вклад внесет рост розничного POS-оборота (сумма покупок безналичной... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:17
2023-12-04T21:17
2023-12-04T21:17
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технологии
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бразилия
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втб
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По итогам 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте составит 84%; основной вклад внесет рост розничного POS-оборота (сумма покупок безналичной оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях), сообщает пресс-служба ВТБ в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!". По оценке экспертов, его объем в России достигнет 52 триллионов рублей, что станет рекордом за всю историю безналичных платежей и на 18% превысит итог 2022 года. По данным ЦБ РФ, за три квартала нынешнего года общероссийская доля безналичных платежей в розничном обороте составила 82,4%, и по прогнозу аналитиков к концу года может превысить 84%. Традиционно наиболее активным периодом потребительской активности будет четвертый квартал. "Российской финансовой системе удалось нивелировать прошлогодний эффект ухода зарубежных игроков и сервисов. Серьезным преимуществом выступила национальная платежная система, благодаря которой продолжается рост популярности карт "Мир". По данным ЦБ РФ, на них уже приходится почти половина эмитированных карт и всего объема транзакций, по итогам третьего квартала было выпущено почти 256 миллионов карт "Мир". В ВТБ картами "Мир" активно пользуются 67% клиентов, за три квартала нынешнего года на них приходится 52% от объема транзакций, что на 30% превышает аналогичный период прошлого года", – заявил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин, слова которого приводятся в сообщении. По его мнению, вклад в развитие рынка вносит также рост популярности оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СПБ). Согласно ЦБ РФ, по итогам девяти месяцев года этот сервис использовал уже каждый третий россиянин, а объем операций превысил 1,8 триллиона руб. По оценке ВТБ, до конца года объем транзакций населения через СБП QR превысит три триллиона рублей. "Сейчас потребители становятся требовательнее к средствам платежей. Им необходим быстрый и безопасный клиентский путь. Поэтому российский финтех выводит на рынок все больше инновационных решений, которые делают этот путь наиболее персонализированным. Сегодня в мире действует 70 систем, аналогов платежей по QR-кодам через СБП, и их популярность растет. Относительно недавно был запущен аналог СБП в Бразилии – система Pix, доля оплаты в e-com через которую с 2021 года уже выросла в два раза и на конец прошлого года составляла 24%. Аналогичное решение в Таиланде уже занимало 42% рынка e-commerce в 2022 году", – добавил Яныкин. По оценкам ВТБ, отметил он, к концу текущего года рыночная доля платежей через СБП достигнет только 5%. "Мы ожидаем, что Россия последует за другими странами и в ближайшие годы доля моментальных платежей значительно вырастет", – пояснил Яныкин.
https://ria.ru/20231201/moshenniki-1913095545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, бразилия, таиланд, втб, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Бразилия, Таиланд, ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По итогам 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте составит 84%; основной вклад внесет рост розничного POS-оборота (сумма покупок безналичной оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях), сообщает пресс-служба ВТБ в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!".
По оценке экспертов, его объем в России
достигнет 52 триллионов рублей, что станет рекордом за всю историю безналичных платежей и на 18% превысит итог 2022 года.
По данным ЦБ
РФ, за три квартала нынешнего года общероссийская доля безналичных платежей в розничном обороте составила 82,4%, и по прогнозу аналитиков к концу года может превысить 84%. Традиционно наиболее активным периодом потребительской активности будет четвертый квартал.
«
"Российской финансовой системе удалось нивелировать прошлогодний эффект ухода зарубежных игроков и сервисов. Серьезным преимуществом выступила национальная платежная система, благодаря которой продолжается рост популярности карт "Мир". По данным ЦБ РФ, на них уже приходится почти половина эмитированных карт и всего объема транзакций, по итогам третьего квартала было выпущено почти 256 миллионов карт "Мир". В ВТБ картами "Мир" активно пользуются 67% клиентов, за три квартала нынешнего года на них приходится 52% от объема транзакций, что на 30% превышает аналогичный период прошлого года", – заявил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин, слова которого приводятся в сообщении.
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По его мнению, вклад в развитие рынка вносит также рост популярности оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СПБ). Согласно ЦБ РФ, по итогам девяти месяцев года этот сервис использовал уже каждый третий россиянин, а объем операций превысил 1,8 триллиона руб. По оценке ВТБ, до конца года объем транзакций населения через СБП QR превысит три триллиона рублей.
«
"Сейчас потребители становятся требовательнее к средствам платежей. Им необходим быстрый и безопасный клиентский путь. Поэтому российский финтех выводит на рынок все больше инновационных решений, которые делают этот путь наиболее персонализированным. Сегодня в мире действует 70 систем, аналогов платежей по QR-кодам через СБП, и их популярность растет. Относительно недавно был запущен аналог СБП в Бразилии
– система Pix, доля оплаты в e-com через которую с 2021 года уже выросла в два раза и на конец прошлого года составляла 24%. Аналогичное решение в Таиланде
уже занимало 42% рынка e-commerce в 2022 году", – добавил Яныкин.
По оценкам ВТБ, отметил он, к концу текущего года рыночная доля платежей через СБП достигнет только 5%. "Мы ожидаем, что Россия последует за другими странами и в ближайшие годы доля моментальных платежей значительно вырастет", – пояснил Яныкин.
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