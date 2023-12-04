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Премьер Словакии заявил, что встретится со Шмыгалем в начале 2024 года

Премьер Словакии заявил, что встретится со Шмыгалем в начале 2024 года - РИА Новости, 04.12.2023

Премьер Словакии заявил, что встретится со Шмыгалем в начале 2024 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем в начале 2024 года на словацко-украинской границе. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:04

2023-12-04T17:04

2023-12-04T17:04

в мире

словакия

украина

денис шмыгаль

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем в начале 2024 года на словацко-украинской границе. В понедельник Фицо по телефону поговорил со своим украинским коллегой. Ранее Фицо сообщал, что готовится его телефонный разговор с премьером Украины о той помощи, которую Словакия могла бы оказать этой стране. "С премьером Шмыгалем мы встретимся на словацко-украинской границе в начале 2024 года", - написал Фицо в соцсетях по итогам разговора с украинским коллегой. По его словам, предметом разговора станут вопросы сотрудничества между странами.

https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913664180.html

словакия

украина

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в мире, словакия, украина, денис шмыгаль, роберт фицо