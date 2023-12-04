https://ria.ru/20231204/uscherb-1913550444.html

Мэр Сочи назвал сумму ущерба пляжной инфраструктуре из-за погоды в ноябре

Мэр Сочи назвал сумму ущерба пляжной инфраструктуре из-за погоды в ноябре - РИА Новости, 04.12.2023

Мэр Сочи назвал сумму ущерба пляжной инфраструктуре из-за погоды в ноябре

Ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре Сочи в результате ноябрьских ливней и штормов, превысил 200 миллионов рублей, сообщил мэр Алексей Копайгородский в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:08

2023-12-04T10:08

2023-12-04T10:26

сочи

сильный шторм на черноморском побережье россии

происшествия

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СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре Сочи в результате ноябрьских ливней и штормов, превысил 200 миллионов рублей, сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.До 30 ноября в Сочи действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. В результате сильных дождей и шторма были повреждены некоторые пляжи курорта, их до сих пор восстанавливают."Наши первые зимние пляжи восстановлены после шторма и уже гостеприимно встречают сочинцев и туристов. Готова инфраструктура для отдыха и прогулок. На морских набережных во всех районах Сочи тоже многолюдно – их мы привели в порядок в первую очередь. На остальных прибрежных территориях работа кипит круглосуточно. Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей", - написал Копайгородский.Он добавил, что зимние пляжи готовы на 80%, их поэтапно откроют в декабре. Первый после шторма городской пляж "Маяк" в центре Сочи уже открылся.

https://ria.ru/20231202/shtorm-1913348619.html

сочи

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия