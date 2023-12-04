https://ria.ru/20231204/ukraina-1913579322.html

Президент Болгарии заблокировал предоставление Украине бронетехники

Президент Болгарии заблокировал предоставление Украине бронетехники - РИА Новости, 04.12.2023

Президент Болгарии заблокировал предоставление Украине бронетехники

Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент для дальнейшего обсуждения закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Украине ста списанных... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:33

2023-12-04T11:33

2023-12-04T12:55

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент для дальнейшего обсуждения закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Украине ста списанных бронетранспортеров, об этом говорится на сайте политика."В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость", — указано в материале.Радев отметил, что депутаты не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения. По его мнению, предоставленная Украине бронетехника большой грузоподъемности могла бы быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи жителям в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах."Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первым приоритетом", — подчеркнул президент.Народное собрание (парламент) Болгарии 22 ноября ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским Министерством обороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии старых бронетранспортеров.Это сделали при решении о дополнительной военно-технической поддержке ВСУ.Согласно договоренностям, украинской стороне должны были предоставить бронированную технику с имеющимся у нее вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет об около 100 бронетранспортерах, произведенных примерно 40 лет назад. Они не используются силовиками и хранятся на складах болгарского МВД.Москва не раз заявляла, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт. При этом транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231203/konflikt-1913427700.html

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, болгария, украина, румен радев, ситуация в днр и лнр