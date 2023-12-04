Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро от ЕС - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 04.12.2023 (обновлено: 09:34 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913530694.html
СМИ: Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро от ЕС
СМИ: Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро от ЕС - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро от ЕС
Украина рискует не получить обещанные ЕС 50 миллиардов евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе, пишет газета... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:25
2023-12-04T09:34
украина
россия
германия
сергей лавров
дмитрий песков
герт вилдерс
евросоюз
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина рискует не получить обещанные ЕС 50 миллиардов евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.&quot;Страны — члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря&quot;, — рассказали изданию источники, участвовавшие в обсуждениях.Как отметил высокопоставленный собеседник газеты, попыткам Евросоюза достичь компромисс по помощи Украине мешают победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах и недавний вердикт немецкого суда, ограничившего бюджет правительства Германии. При этом окончательное решение по помощи, как ожидается, будет принято до саммита в Брюсселе."Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт", — добавил высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.По информации газеты, в обещанные 50 миллиардов евро для Украины войдут гранты, инвестиции в "стратегические технологии", а также средства на погашение процентов по совместным займам Евросоюза.Избирательный совет Нидерландов 1 декабря обнародовал окончательные результаты выборов, согласно которым на парламентских выборах в стране победила Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Он выступал против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.В конце ноября Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Эта мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны.Этот шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
https://ria.ru/20231201/ssha-1913253707.html
https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html
https://ria.ru/20231123/vybor-1911213372.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, герт вилдерс, евросоюз, партия свободы, нато
Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герт Вилдерс, Евросоюз, Партия Свободы, НАТО
СМИ: Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро от ЕС

FT: Киев может не получить 50 миллиардов евро от ЕС из-за кризиса в ФРГ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина рискует не получить обещанные ЕС 50 миллиардов евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
«

"Страны — члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря", — рассказали изданию источники, участвовавшие в обсуждениях.

Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
СМИ считают, что помощь США Украине замедлится в любом случае
1 декабря, 18:35
Как отметил высокопоставленный собеседник газеты, попыткам Евросоюза достичь компромисс по помощи Украине мешают победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах и недавний вердикт немецкого суда, ограничившего бюджет правительства Германии. При этом окончательное решение по помощи, как ожидается, будет принято до саммита в Брюсселе.
"Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт", — добавил высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.
По информации газеты, в обещанные 50 миллиардов евро для Украины войдут гранты, инвестиции в "стратегические технологии", а также средства на погашение процентов по совместным займам Евросоюза.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины
30 ноября, 02:09
Избирательный совет Нидерландов 1 декабря обнародовал окончательные результаты выборов, согласно которым на парламентских выборах в стране победила Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Он выступал против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.
В конце ноября Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Эта мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны.
Этот шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ
23 ноября, 01:57
 
УкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровДмитрий ПесковГерт ВилдерсЕвросоюзПартия СвободыНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала