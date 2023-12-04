https://ria.ru/20231204/ukraina-1913530694.html

СМИ: Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро от ЕС

СМИ: Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро от ЕС - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро от ЕС

Украина рискует не получить обещанные ЕС 50 миллиардов евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе, пишет газета... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:25

2023-12-04T06:25

2023-12-04T09:34

украина

россия

германия

сергей лавров

дмитрий песков

герт вилдерс

евросоюз

партия свободы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина рискует не получить обещанные ЕС 50 миллиардов евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников."Страны — члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря", — рассказали изданию источники, участвовавшие в обсуждениях.Как отметил высокопоставленный собеседник газеты, попыткам Евросоюза достичь компромисс по помощи Украине мешают победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах и недавний вердикт немецкого суда, ограничившего бюджет правительства Германии. При этом окончательное решение по помощи, как ожидается, будет принято до саммита в Брюсселе."Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт", — добавил высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.По информации газеты, в обещанные 50 миллиардов евро для Украины войдут гранты, инвестиции в "стратегические технологии", а также средства на погашение процентов по совместным займам Евросоюза.Избирательный совет Нидерландов 1 декабря обнародовал окончательные результаты выборов, согласно которым на парламентских выборах в стране победила Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Он выступал против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.В конце ноября Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Эта мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны.Этот шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

https://ria.ru/20231201/ssha-1913253707.html

https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html

https://ria.ru/20231123/vybor-1911213372.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, герт вилдерс, евросоюз, партия свободы, нато