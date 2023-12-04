"Идти ва-банк": на Западе предложили решение для Украины
Полковник Райснер: Западу нужно идти ва-банк, иначе Украина проиграет
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей Caesar
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Западу необходимо "идти ва-банк" в вопросе военной поддержки Украины, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью изданию Tagesschau, входящему в медиагруппу ARD.
"Украина может проиграть войну, если Запад не предоставит Украине необходимую поддержку. Это война на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом", — заявил он.
По его словам, в европейских столицах ощущается некое "похмелье", так как ранее считалось, что поставок оружия Киеву было достаточно, однако это "не тот случай". "Нельзя вести войну на истощение на стороне, нужно идти ва-банк", — призвал Райснер.
Полковник также заявил, что Запад должен это понять. "Готов ли он поддержать Украину? Тогда ему придется сделать больше. Если он к этому не готов, то он должен объявить об этом", — сказал он.
Вместе с тем сейчас на Западе с "отрезвлением" обнаруживают, что нужно залезать глубже в карманы, при этом никто не решается донести это послание до своего народа, констатировал офицер. "Европа, похоже, не осознала серьезности ситуации. Почему? Потому что это (обещания поддержки Украины. — Прим. ред.) должно было бы сочетаться с действительно значительными военно-экономическими усилиями. Сама НАТО говорит: бочка потихоньку пустеет, больше у нас нет", — добавил Райснер.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов.