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ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении

ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.12.2023

ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Гиацинт",... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:30

2023-12-04T14:30

2023-12-04T14:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Гиацинт", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф