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ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/udary-1913644923.html
ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении
ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.12.2023
ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Гиацинт",... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:30
2023-12-04T14:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Гиацинт", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении

МО: российские военные нанесли удары по украинским морпехам у Тягинки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Гиацинт", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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