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ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении
ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.12.2023
ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Гиацинт",... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:30
2023-12-04T14:30
2023-12-04T14:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Гиацинт", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по украинским морпехам на Херсонском направлении
МО: российские военные нанесли удары по украинским морпехам у Тягинки