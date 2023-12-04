Бирюков: городские службы проводят масштабные работы по уборке снега в Москве
Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.
Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.
"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.
В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.
Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.
Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.
Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.
Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.
Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.
Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.
Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.
"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.
Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.
Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.
Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.