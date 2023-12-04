https://ria.ru/20231204/uborka-1913648747.html

Городские службы проводят масштабные работы по уборке снега в Москве

Городские службы проводят масштабные работы по уборке снега в Москве - РИА Новости, 04.12.2023

Городские службы проводят масштабные работы по уборке снега в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную уборку столицы после аномального снегопада, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:44

2023-12-04T14:44

2023-12-04T14:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913630884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee73c5019d89c5d0a79157357944bf5e.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную уборку столицы после аномального снегопада, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало 23 сантиметра снега, главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей "Скорой помощи" и оперативных служб. Сегодня ночью в общей сложности в работах по очистке улиц и дорог от снега принимали участие более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц коммунальной техники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы велись непрерывно и продолжаются в настоящее время. "Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в цикличном режиме проводим сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Приступили к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

https://ria.ru/20231204/moskva-1913519997.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уборка московских улиц от снега В Москве городские службы продолжают убирать небывалые для декабря сугробы 2023-12-04T14:44 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков