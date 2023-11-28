Снежный плен: как Москва устраняет последствия снегопада

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Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.