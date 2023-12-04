https://ria.ru/20231204/trud-1913652996.html

Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах

Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 04.12.2023

Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах

Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:00

2023-12-04T15:00

2023-12-04T16:41

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года. Авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. "При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность, ...предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам... "Труд (технология)", при реализации обязательной части ...основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам ..."Труд (технология)… Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона (об обязательных уроках труда - ред.) вступает в силу с 1 сентября 2024 года", - следует из текста поправки. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой. В день пленарного заседания Володин заявлял, что к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря. Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Казакова также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

https://ria.ru/20231204/shkola-1913652643.html

https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html

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россия, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф