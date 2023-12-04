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Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 04.12.2023
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15:00 04.12.2023 (обновлено: 16:41 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/trud-1913652996.html
Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах
Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 04.12.2023
Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах
Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:00
2023-12-04T16:41
россия
вячеслав володин
сергей кравцов
госдума рф
год педагога и наставника
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года. Авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. "При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность, ...предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам... "Труд (технология)", при реализации обязательной части ...основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам ..."Труд (технология)… Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона (об обязательных уроках труда - ред.) вступает в силу с 1 сентября 2024 года", - следует из текста поправки. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой. В день пленарного заседания Володин заявлял, что к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря. Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Казакова также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
https://ria.ru/20231204/shkola-1913652643.html
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россия, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Год педагога и наставника
Комитет Госдумы одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах

Комитет ГД одобрил поправку об обязательном уроке труда в школах с 1 сентября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУченики во время урока труда
Ученики во время урока труда - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики во время урока труда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.
Авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Госдуме одобрили поправку о запрете использования телефонов в школах
14:58
"При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность, ...предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам... "Труд (технология)", при реализации обязательной части ...основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам ..."Труд (технология)… Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона (об обязательных уроках труда - ред.) вступает в силу с 1 сентября 2024 года", - следует из текста поправки.
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой.
В день пленарного заседания Володин заявлял, что к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря.
Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Казакова также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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Год педагога и наставникаРоссияВячеслав ВолодинСергей КравцовГосдума РФ
 
 
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