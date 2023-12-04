https://ria.ru/20231204/trevoga-1913732023.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена вечером в понедельник в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:12
2023-12-04T19:12
2023-12-04T19:12
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вечером в понедельник в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревогу сперва объявили в Днепропетровской области Украины (в 18.47 мск), спустя пару минут тревога распространилась на Кировоградскую область, а также на подконтрольные ВСУ части Запорожской и Херсонской областей. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в ряде областей. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html
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в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кировоградская область, херсонская область
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Кировоградская область, Херсонская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога