https://ria.ru/20231204/trevoga-1913732023.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена вечером в понедельник в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:12

2023-12-04T19:12

2023-12-04T19:12

в мире

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

кировоградская область

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904407792_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_664ad55d5a51279983690c30daca80d3.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вечером в понедельник в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревогу сперва объявили в Днепропетровской области Украины (в 18.47 мск), спустя пару минут тревога распространилась на Кировоградскую область, а также на подконтрольные ВСУ части Запорожской и Херсонской областей. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в ряде областей. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html

украина

кировоградская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кировоградская область, херсонская область