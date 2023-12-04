https://ria.ru/20231204/toropets-1913727174.html

Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой

Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой - РИА Новости, 04.12.2023

Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой

В Торопце Тверской области, который отметит 950-летие в следующем году, выполнен монтаж архитектурно-художественной подсветки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:53

2023-12-04T18:53

2023-12-04T18:53

тверская область

игорь руденя

александр невский

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913726219_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_97b778c2866e7ec083787eb196c9927d.jpg

ТВЕРЬ, 4 дек - РИА Новости. В Торопце Тверской области, который отметит 950-летие в следующем году, выполнен монтаж архитектурно-художественной подсветки, сообщила пресс-служба регионального правительства. Это одно из мероприятий проекта по формированию единого туристического кода города. "Праздничные мероприятия в честь старейшего города в Тверской области станут одним из главных событий для нашего региона в следующем году", – считает губернатор региона Игорь Руденя. По мнению главы региона, важно обеспечить своевременную и качественную реализацию всех проектов для сохранения выдающегося исторического, культурного и духовного наследия Торопца, развития его экономического и туристического потенциала, повышения качества жизни местного населения. Торопец стал победителем конкурса, организованного в 2022 году Ростуризмом по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Проект, представленный городом, был высоко отмечен специалистами на всероссийском уровне. Поддержка на проведение мероприятий по разработке туркода предоставлена из федерального и областного бюджетов. Федеральный конкурс по обустройству туристических центров городов запущен в рамках отраслевого национального проекта. Города-победители внедряют единый архитектурный и дизайн-код, обновляют вывески, навигацию, формируют инклюзивную среду. Планируется, что в Торопце помимо архитектурно-художественной подсветки будет обновлена уличная инфраструктура, появятся современные пространства для жителей и гостей города. Общий план мероприятий по подготовке к празднованию 950-летия первого летописного упоминания Торопца включает 45 проектов по разным направлениям: культурному, туристическому, социальному, инфраструктурному. На данный момент отреставрирован памятник Учителю, установлен памятник патриарху Тихону. Также к 950-летию Торопца в городе появится еще один памятник – Александру Невскому. Его поставят в сквере у Корсунско-Богородицкого собора.

https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html

https://ria.ru/20231201/demografiya-1913257569.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, александр невский, федеральное агентство по туризму (ростуризм)