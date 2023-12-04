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Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой - РИА Новости, 04.12.2023
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Тверская область
 
18:53 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/toropets-1913727174.html
Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой
Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой - РИА Новости, 04.12.2023
Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой
В Торопце Тверской области, который отметит 950-летие в следующем году, выполнен монтаж архитектурно-художественной подсветки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:53
2023-12-04T18:53
тверская область
игорь руденя
александр невский
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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ТВЕРЬ, 4 дек - РИА Новости. В Торопце Тверской области, который отметит 950-летие в следующем году, выполнен монтаж архитектурно-художественной подсветки, сообщила пресс-служба регионального правительства. Это одно из мероприятий проекта по формированию единого туристического кода города. "Праздничные мероприятия в честь старейшего города в Тверской области станут одним из главных событий для нашего региона в следующем году", – считает губернатор региона Игорь Руденя. По мнению главы региона, важно обеспечить своевременную и качественную реализацию всех проектов для сохранения выдающегося исторического, культурного и духовного наследия Торопца, развития его экономического и туристического потенциала, повышения качества жизни местного населения. Торопец стал победителем конкурса, организованного в 2022 году Ростуризмом по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Проект, представленный городом, был высоко отмечен специалистами на всероссийском уровне. Поддержка на проведение мероприятий по разработке туркода предоставлена из федерального и областного бюджетов. Федеральный конкурс по обустройству туристических центров городов запущен в рамках отраслевого национального проекта. Города-победители внедряют единый архитектурный и дизайн-код, обновляют вывески, навигацию, формируют инклюзивную среду. Планируется, что в Торопце помимо архитектурно-художественной подсветки будет обновлена уличная инфраструктура, появятся современные пространства для жителей и гостей города. Общий план мероприятий по подготовке к празднованию 950-летия первого летописного упоминания Торопца включает 45 проектов по разным направлениям: культурному, туристическому, социальному, инфраструктурному. На данный момент отреставрирован памятник Учителю, установлен памятник патриарху Тихону. Также к 950-летию Торопца в городе появится еще один памятник – Александру Невскому. Его поставят в сквере у Корсунско-Богородицкого собора.
https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html
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игорь руденя, александр невский, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Тверская область, Игорь Руденя, Александр Невский, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТоропец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой
Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Торопец Тверской области к 950-летию украсили художественной подсветкой
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 4 дек - РИА Новости. В Торопце Тверской области, который отметит 950-летие в следующем году, выполнен монтаж архитектурно-художественной подсветки, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Это одно из мероприятий проекта по формированию единого туристического кода города.
В Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку
Руденя: в Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку
1 декабря, 19:17
"Праздничные мероприятия в честь старейшего города в Тверской области станут одним из главных событий для нашего региона в следующем году", – считает губернатор региона Игорь Руденя.
По мнению главы региона, важно обеспечить своевременную и качественную реализацию всех проектов для сохранения выдающегося исторического, культурного и духовного наследия Торопца, развития его экономического и туристического потенциала, повышения качества жизни местного населения.
Торопец стал победителем конкурса, организованного в 2022 году Ростуризмом по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Проект, представленный городом, был высоко отмечен специалистами на всероссийском уровне. Поддержка на проведение мероприятий по разработке туркода предоставлена из федерального и областного бюджетов.
Федеральный конкурс по обустройству туристических центров городов запущен в рамках отраслевого национального проекта. Города-победители внедряют единый архитектурный и дизайн-код, обновляют вывески, навигацию, формируют инклюзивную среду.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала Россия24.Тверь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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Планируется, что в Торопце помимо архитектурно-художественной подсветки будет обновлена уличная инфраструктура, появятся современные пространства для жителей и гостей города.
Общий план мероприятий по подготовке к празднованию 950-летия первого летописного упоминания Торопца включает 45 проектов по разным направлениям: культурному, туристическому, социальному, инфраструктурному.
На данный момент отреставрирован памятник Учителю, установлен памятник патриарху Тихону. Также к 950-летию Торопца в городе появится еще один памятник – Александру Невскому. Его поставят в сквере у Корсунско-Богородицкого собора.
 
Тверская областьИгорь РуденяАлександр НевскийФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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