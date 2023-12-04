https://ria.ru/20231204/torgovlya-1913720827.html

Путин оценил сотрудничество России и Казахстана

Путин оценил сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 04.12.2023

Путин оценил сотрудничество России и Казахстана

Россия и Казахстан расширяют сотрудничество по всем направлениям, рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:36

2023-12-04T18:36

2023-12-04T18:49

россия

казахстан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62d2da034d31a7542a16f637f885edc.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Казахстан расширяют сотрудничество по всем направлениям, рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, сообщил президент России Владимир Путин."В ноябре исполнилось десять лет подписания основополагающего договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. В полном соответствии с духом и буквой этого договора наши государства расширяют сотрудничество по всем направлениям. Рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, осуществляются многочисленные проекты в гуманитарной сфере", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.По его словам, союзничество и стратегическое партнерство с Казахстаном опирается на испытанные временем исторические, культурные, родственные узы, связывающие народы двух стран.

https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, в мире