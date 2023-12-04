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Путин оценил сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 04.12.2023
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18:36 04.12.2023 (обновлено: 18:49 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/torgovlya-1913720827.html
Путин оценил сотрудничество России и Казахстана
Путин оценил сотрудничество России и Казахстана - РИА Новости, 04.12.2023
Путин оценил сотрудничество России и Казахстана
Россия и Казахстан расширяют сотрудничество по всем направлениям, рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:36
2023-12-04T18:49
россия
казахстан
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Казахстан расширяют сотрудничество по всем направлениям, рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, сообщил президент России Владимир Путин."В ноябре исполнилось десять лет подписания основополагающего договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. В полном соответствии с духом и буквой этого договора наши государства расширяют сотрудничество по всем направлениям. Рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, осуществляются многочисленные проекты в гуманитарной сфере", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.По его словам, союзничество и стратегическое партнерство с Казахстаном опирается на испытанные временем исторические, культурные, родственные узы, связывающие народы двух стран.
https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html
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россия, казахстан, в мире
Россия, Казахстан, В мире
Путин оценил сотрудничество России и Казахстана

Путин: торговля между Россией и Казахстаном демонстрирует рекордные показатели

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Казахстан расширяют сотрудничество по всем направлениям, рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, сообщил президент России Владимир Путин.
"В ноябре исполнилось десять лет подписания основополагающего договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. В полном соответствии с духом и буквой этого договора наши государства расширяют сотрудничество по всем направлениям. Рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, осуществляются многочисленные проекты в гуманитарной сфере", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
По его словам, союзничество и стратегическое партнерство с Казахстаном опирается на испытанные временем исторические, культурные, родственные узы, связывающие народы двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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