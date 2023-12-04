Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Имущественный комплекс калужского фармацевтического предприятия "Сфера-фарм" скоро будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства с начальной ценой 2,148 миллиарда рублей. Соответствующая информация обнародована в сообщениях о результатах комитета кредиторов предприятия, определении начальной цены и порядка проведения аукциона.
В залоге у ВЭБ.РФ находится имущество начальной продажной стоимостью почти 1,9 миллиарда рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости. Это как оборудование предприятия, так и объекты недвижимости, в том числе производственно-складской корпус площадью 17,1 тысячи квадратных метров и земельные участки в три гектара (Боровский район, деревня Добрино, 1-й Восточный проезд, владение 6). При желании новый собственник может расширить производственные мощности: площадь корпусов это позволяет.
"Являясь крупнейшим кредитором, ВЭБ.РФ заинтересован в сохранении предприятия. Реализация имущественного комплекса единым лотом позволит привлечь как профильные холдинги, так и рыночных инвесторов. Производственный комплекс "Сфера-фарм" укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет наладить производство фармпрепаратов с соблюдением международных стандартов качества", - рассказали РИА Новости в ВЭБ.РФ.
Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома.