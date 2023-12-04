https://ria.ru/20231204/torgi-1913702276.html

Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах

Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах - РИА Новости, 04.12.2023

Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах

Имущественный комплекс калужского фармацевтического предприятия "Сфера-фарм" скоро будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства с начальной ценой... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:48

2023-12-04T17:48

2023-12-04T18:23

россия

боровский район

российский аукционный дом

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913714227_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a47762eacb607805d431afaa30518ab6.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Имущественный комплекс калужского фармацевтического предприятия "Сфера-фарм" скоро будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства с начальной ценой 2,148 миллиарда рублей. Соответствующая информация обнародована в сообщениях о результатах комитета кредиторов предприятия, определении начальной цены и порядка проведения аукциона.В залоге у ВЭБ.РФ находится имущество начальной продажной стоимостью почти 1,9 миллиарда рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости. Это как оборудование предприятия, так и объекты недвижимости, в том числе производственно-складской корпус площадью 17,1 тысячи квадратных метров и земельные участки в три гектара (Боровский район, деревня Добрино, 1-й Восточный проезд, владение 6). При желании новый собственник может расширить производственные мощности: площадь корпусов это позволяет. "Являясь крупнейшим кредитором, ВЭБ.РФ заинтересован в сохранении предприятия. Реализация имущественного комплекса единым лотом позволит привлечь как профильные холдинги, так и рыночных инвесторов. Производственный комплекс "Сфера-фарм" укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет наладить производство фармпрепаратов с соблюдением международных стандартов качества", - рассказали РИА Новости в ВЭБ.РФ. Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома.

https://ria.ru/20231110/eksportnyy_potentsial-1908634745.html

россия

боровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, боровский район, российский аукционный дом, вэб.рф (вэб)