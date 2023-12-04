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Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах - РИА Новости, 04.12.2023
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17:48 04.12.2023 (обновлено: 18:23 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/torgi-1913702276.html
Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах
Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах - РИА Новости, 04.12.2023
Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах
Имущественный комплекс калужского фармацевтического предприятия "Сфера-фарм" скоро будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства с начальной ценой... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:48
2023-12-04T18:23
россия
боровский район
российский аукционный дом
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Имущественный комплекс калужского фармацевтического предприятия "Сфера-фарм" скоро будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства с начальной ценой 2,148 миллиарда рублей. Соответствующая информация обнародована в сообщениях о результатах комитета кредиторов предприятия, определении начальной цены и порядка проведения аукциона.В залоге у ВЭБ.РФ находится имущество начальной продажной стоимостью почти 1,9 миллиарда рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости. Это как оборудование предприятия, так и объекты недвижимости, в том числе производственно-складской корпус площадью 17,1 тысячи квадратных метров и земельные участки в три гектара (Боровский район, деревня Добрино, 1-й Восточный проезд, владение 6). При желании новый собственник может расширить производственные мощности: площадь корпусов это позволяет. "Являясь крупнейшим кредитором, ВЭБ.РФ заинтересован в сохранении предприятия. Реализация имущественного комплекса единым лотом позволит привлечь как профильные холдинги, так и рыночных инвесторов. Производственный комплекс "Сфера-фарм" укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет наладить производство фармпрепаратов с соблюдением международных стандартов качества", - рассказали РИА Новости в ВЭБ.РФ. Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома.
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россия
боровский район
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Артем Смирнов
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россия, боровский район, российский аукционный дом, вэб.рф (вэб)
Россия, Боровский район, Российский аукционный дом, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Имущественный комплекс калужской фармкомпании реализуют на торгах

© РИА Новости / Александр ГальперинПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Имущественный комплекс калужского фармацевтического предприятия "Сфера-фарм" скоро будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства с начальной ценой 2,148 миллиарда рублей. Соответствующая информация обнародована в сообщениях о результатах комитета кредиторов предприятия, определении начальной цены и порядка проведения аукциона.
В залоге у ВЭБ.РФ находится имущество начальной продажной стоимостью почти 1,9 миллиарда рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости. Это как оборудование предприятия, так и объекты недвижимости, в том числе производственно-складской корпус площадью 17,1 тысячи квадратных метров и земельные участки в три гектара (Боровский район, деревня Добрино, 1-й Восточный проезд, владение 6). При желании новый собственник может расширить производственные мощности: площадь корпусов это позволяет.
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"Являясь крупнейшим кредитором, ВЭБ.РФ заинтересован в сохранении предприятия. Реализация имущественного комплекса единым лотом позволит привлечь как профильные холдинги, так и рыночных инвесторов. Производственный комплекс "Сфера-фарм" укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет наладить производство фармпрепаратов с соблюдением международных стандартов качества", - рассказали РИА Новости в ВЭБ.РФ.
Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома.
 
РоссияБоровский районРоссийский аукционный домВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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