https://ria.ru/20231204/termin-1913756292.html
Путин высказался о термине "неграждане"
Путин высказался о термине "неграждане" - РИА Новости, 04.12.2023
Путин высказался о термине "неграждане"
Термин "неграждане" - странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам, это уродливое явление, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:35
2023-12-04T21:35
2023-12-04T21:50
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Термин "неграждане" - странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам, это уродливое явление, заявил президент России Владимир Путин."Вот это, безусловно, выбивающееся из правового режима почти всех цивилизованных стран такое положение людей, как "неграждане" - это вообще странное изобретение тех, кто претендует на то, чтобы считаться демократическими странами. Оно является, безусловно, уродливым и сейчас приобретает новое качество и новый размах. Это мы все видим, понимаем",- сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Президент добавил, что Россия всегда исходила из того, что человек вправе самостоятельно выбирать ту страну, где он хочет жить, если это его выбор.
https://ria.ru/20231204/latviya-1913756654.html
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владимир путин, россия
Путин высказался о термине "неграждане"
Путин высказался о термине "неграждане", назвав его уродливым явлением