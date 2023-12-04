https://ria.ru/20231204/termin-1913756292.html

Путин высказался о термине "неграждане"

Путин высказался о термине "неграждане" - РИА Новости, 04.12.2023

Путин высказался о термине "неграждане"

Термин "неграждане" - странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам, это уродливое явление, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:35

2023-12-04T21:35

2023-12-04T21:50

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_1dd89efb4755a6b2f9cb61a909deba76.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Термин "неграждане" - странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам, это уродливое явление, заявил президент России Владимир Путин."Вот это, безусловно, выбивающееся из правового режима почти всех цивилизованных стран такое положение людей, как "неграждане" - это вообще странное изобретение тех, кто претендует на то, чтобы считаться демократическими странами. Оно является, безусловно, уродливым и сейчас приобретает новое качество и новый размах. Это мы все видим, понимаем",- сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Президент добавил, что Россия всегда исходила из того, что человек вправе самостоятельно выбирать ту страну, где он хочет жить, если это его выбор.

https://ria.ru/20231204/latviya-1913756654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия