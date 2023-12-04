https://ria.ru/20231204/tatarstan-1913708306.html

Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России

Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России - РИА Новости, 04.12.2023

Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России

Шесть университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:10

2023-12-04T18:10

2023-12-04T18:10

республика татарстан

россия

андрей мельниченко

казанский (приволжский) федеральный университет

московский физико-технический институт

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Шесть университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики. Агентство RAEX при поддержке фонда Андрея Мельниченко во второй раз составило рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах. На распределение мест в рейтингах влияли три фактора: востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты. "В 2023 году в рейтинг вузов по инженерно-техническому направлению вошли сразу шесть вузов Республики Татарстан: Университет Иннополис, Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет-КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет", - говорится в сообщении. Отмечается, что Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет вошли также в рейтинг вузов в естественно-математической сфере. Рейтинги измеряют конкурентоспособность вузов в рамках двух групп специальностей. В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле. В инженерно-технической области рассматривается широкий спектр инженерных направлений (энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и другие). В топ-50 рейтинга вузов в естественно-математической сфере вошли университеты 27 субъектов РФ. Наибольшая доля приходится на Москву (13 вузов) и Санкт-Петербург (5 вузов). Семь регионов России представлены в списке лучших двумя участниками и 18 субъектов – одним. Первое место в рейтинге занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на второй позиции расположился МФТИ, на третьем месте Санкт-Петербургский государственный университет. Из региональных вузов наиболее высокую оценку получили Уральский федеральный университет (девятое место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (12-е место) и Томский государственный университет (13-е место). В перечне лучших вузов в инженерно-технической сфере представлены учебные заведения 29 регионов России. В Москве расположены 17 из них, в Санкт-Петербурге – 10. Также следует отметить высокий результат Татарстана, представленного в инженерном рейтинге сразу шестью участниками. Следом идут Томская и Ростовская области – по три университета в списке лучших. Первое место в рейтинге в инженерно-технической сфере вновь занял Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, второе досталось МФТИ, а на третьей ступени впервые расположился МГУ имени М. В. Ломоносова.

https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html

https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911723565.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, андрей мельниченко, казанский (приволжский) федеральный университет, московский физико-технический институт, республика татарстан (татарстан)