Рейтинг@Mail.ru
Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
18:10 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/tatarstan-1913708306.html
Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России
Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России - РИА Новости, 04.12.2023
Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России
Шесть университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:10
2023-12-04T18:10
республика татарстан
россия
андрей мельниченко
казанский (приволжский) федеральный университет
московский физико-технический институт
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675799_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_55a3e7e2007b15a19dc0962640ecbb39.jpg
КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Шесть университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики. Агентство RAEX при поддержке фонда Андрея Мельниченко во второй раз составило рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах. На распределение мест в рейтингах влияли три фактора: востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты. "В 2023 году в рейтинг вузов по инженерно-техническому направлению вошли сразу шесть вузов Республики Татарстан: Университет Иннополис, Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет-КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет", - говорится в сообщении. Отмечается, что Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет вошли также в рейтинг вузов в естественно-математической сфере. Рейтинги измеряют конкурентоспособность вузов в рамках двух групп специальностей. В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле. В инженерно-технической области рассматривается широкий спектр инженерных направлений (энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и другие). В топ-50 рейтинга вузов в естественно-математической сфере вошли университеты 27 субъектов РФ. Наибольшая доля приходится на Москву (13 вузов) и Санкт-Петербург (5 вузов). Семь регионов России представлены в списке лучших двумя участниками и 18 субъектов – одним. Первое место в рейтинге занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на второй позиции расположился МФТИ, на третьем месте Санкт-Петербургский государственный университет. Из региональных вузов наиболее высокую оценку получили Уральский федеральный университет (девятое место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (12-е место) и Томский государственный университет (13-е место). В перечне лучших вузов в инженерно-технической сфере представлены учебные заведения 29 регионов России. В Москве расположены 17 из них, в Санкт-Петербурге – 10. Также следует отметить высокий результат Татарстана, представленного в инженерном рейтинге сразу шестью участниками. Следом идут Томская и Ростовская области – по три университета в списке лучших. Первое место в рейтинге в инженерно-технической сфере вновь занял Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, второе досталось МФТИ, а на третьей ступени впервые расположился МГУ имени М. В. Ломоносова.
https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html
https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911723565.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d648f9ca9aa423f2bcf031da8e45e9e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей мельниченко, казанский (приволжский) федеральный университет, московский физико-технический институт, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Андрей Мельниченко, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-технический институт, Республика Татарстан (Татарстан)

Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на зимнюю Казань
Вид на зимнюю Казань - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на зимнюю Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Шесть университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики.
Агентство RAEX при поддержке фонда Андрея Мельниченко во второй раз составило рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах. На распределение мест в рейтингах влияли три фактора: востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.
Остров-град Свияжск - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"
Вчера, 19:35
"В 2023 году в рейтинг вузов по инженерно-техническому направлению вошли сразу шесть вузов Республики Татарстан: Университет Иннополис, Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет-КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет вошли также в рейтинг вузов в естественно-математической сфере.
Рейтинги измеряют конкурентоспособность вузов в рамках двух групп специальностей. В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле. В инженерно-технической области рассматривается широкий спектр инженерных направлений (энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и другие).
В топ-50 рейтинга вузов в естественно-математической сфере вошли университеты 27 субъектов РФ. Наибольшая доля приходится на Москву (13 вузов) и Санкт-Петербург (5 вузов). Семь регионов России представлены в списке лучших двумя участниками и 18 субъектов – одним. Первое место в рейтинге занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на второй позиции расположился МФТИ, на третьем месте Санкт-Петербургский государственный университет. Из региональных вузов наиболее высокую оценку получили Уральский федеральный университет (девятое место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (12-е место) и Томский государственный университет (13-е место).
В перечне лучших вузов в инженерно-технической сфере представлены учебные заведения 29 регионов России. В Москве расположены 17 из них, в Санкт-Петербурге – 10. Также следует отметить высокий результат Татарстана, представленного в инженерном рейтинге сразу шестью участниками. Следом идут Томская и Ростовская области – по три университета в списке лучших. Первое место в рейтинге в инженерно-технической сфере вновь занял Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, второе досталось МФТИ, а на третьей ступени впервые расположился МГУ имени М. В. Ломоносова.
Вид на Казанско-Преображенскую церковь, г. Тутаев - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Татарстан занял третье место по реализации проекта "Оздоровление Волги"
24 ноября, 19:09
 
Республика ТатарстанРоссияАндрей МельниченкоКазанский (Приволжский) федеральный университетМосковский физико-технический институтРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала