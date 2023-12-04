Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России
Вид на зимнюю Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Шесть университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах в 2023 году, сообщает пресс-служба главы республики.
Агентство RAEX при поддержке фонда Андрея Мельниченко во второй раз составило рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах. На распределение мест в рейтингах влияли три фактора: востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.
"В 2023 году в рейтинг вузов по инженерно-техническому направлению вошли сразу шесть вузов Республики Татарстан: Университет Иннополис, Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет-КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет вошли также в рейтинг вузов в естественно-математической сфере.
Рейтинги измеряют конкурентоспособность вузов в рамках двух групп специальностей. В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле. В инженерно-технической области рассматривается широкий спектр инженерных направлений (энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и другие).
В топ-50 рейтинга вузов в естественно-математической сфере вошли университеты 27 субъектов РФ. Наибольшая доля приходится на Москву (13 вузов) и Санкт-Петербург (5 вузов). Семь регионов России представлены в списке лучших двумя участниками и 18 субъектов – одним. Первое место в рейтинге занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на второй позиции расположился МФТИ, на третьем месте Санкт-Петербургский государственный университет. Из региональных вузов наиболее высокую оценку получили Уральский федеральный университет (девятое место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (12-е место) и Томский государственный университет (13-е место).
В перечне лучших вузов в инженерно-технической сфере представлены учебные заведения 29 регионов России. В Москве расположены 17 из них, в Санкт-Петербурге – 10. Также следует отметить высокий результат Татарстана, представленного в инженерном рейтинге сразу шестью участниками. Следом идут Томская и Ростовская области – по три университета в списке лучших. Первое место в рейтинге в инженерно-технической сфере вновь занял Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, второе досталось МФТИ, а на третьей ступени впервые расположился МГУ имени М. В. Ломоносова.