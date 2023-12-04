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Эксперты заявили о спаде цен на туры в Таиланд на первую половину декабря - РИА Новости, 04.12.2023
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Туризм
 
15:50 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/tailand-1913662709.html
Эксперты заявили о спаде цен на туры в Таиланд на первую половину декабря
Эксперты заявили о спаде цен на туры в Таиланд на первую половину декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Эксперты заявили о спаде цен на туры в Таиланд на первую половину декабря
Турагенты обратили внимание на появление низких цен на путевки в Таиланд в начале и середине декабря, так, улететь из Иркутска на девять ночей в Паттайю можно... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:50
2023-12-04T15:50
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новости - туризм
туристы
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Турагенты обратили внимание на появление низких цен на путевки в Таиланд в начале и середине декабря, так, улететь из Иркутска на девять ночей в Паттайю можно за 115 тысяч рублей на двоих, из Москвы – за 120 тысяч, сообщает АТОР.Эксперты говорят, что такие предложения – кратковременное явление, обусловлены они "предновогодней паузой" в продажах и проходят по массовым направлениям.В этом году в числе таких – и Таиланд. Падение цен здесь на 20-30 процентов характерно лишь для некоторых дат вылета. Ближе к новогодним каникулам стоимость приходит в норму – в среднем 230 тысяч рублей на двоих за тур.Самые щедрые ценовые предложения на таиландский отдых в декабре ждут туристов из Сибири и Дальнего Востока. Так, путешественники из Иркутска смогут отдохнуть в Таиланде за 119 тысяч рублей на двоих. Из Красноярска – за 141 тысячу, из Новосибирска – за 159 тысяч рублей на двоих. Самое интересное по цене предложение с вылетом из Владивостока – минимум за 160,7 тысячи рублей на двоих на 11 дней в отель категории "три звезды" при условии вылета 21 декабря.Тур в Таиланд с вылетом из Москвы в декабре можно купить минимум за 120,1 тысячу на двоих на девять ночей, из Петербурга – за 128,1 тысячу.
https://ria.ru/20231204/tailand-1913568908.html
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туризм, новости - туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты заявили о спаде цен на туры в Таиланд на первую половину декабря

АТОР: турагенты отметили низкие цены на отдых в Таиланде в начале декабря

© iStock.com / Natalia KokhanovaТуристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
Туристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / Natalia Kokhanova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Турагенты обратили внимание на появление низких цен на путевки в Таиланд в начале и середине декабря, так, улететь из Иркутска на девять ночей в Паттайю можно за 115 тысяч рублей на двоих, из Москвы – за 120 тысяч, сообщает АТОР.
Эксперты говорят, что такие предложения – кратковременное явление, обусловлены они "предновогодней паузой" в продажах и проходят по массовым направлениям.
В этом году в числе таких – и Таиланд. Падение цен здесь на 20-30 процентов характерно лишь для некоторых дат вылета. Ближе к новогодним каникулам стоимость приходит в норму – в среднем 230 тысяч рублей на двоих за тур.
Самые щедрые ценовые предложения на таиландский отдых в декабре ждут туристов из Сибири и Дальнего Востока. Так, путешественники из Иркутска смогут отдохнуть в Таиланде за 119 тысяч рублей на двоих. Из Красноярска – за 141 тысячу, из Новосибирска – за 159 тысяч рублей на двоих. Самое интересное по цене предложение с вылетом из Владивостока – минимум за 160,7 тысячи рублей на двоих на 11 дней в отель категории "три звезды" при условии вылета 21 декабря.
Тур в Таиланд с вылетом из Москвы в декабре можно купить минимум за 120,1 тысячу на двоих на девять ночей, из Петербурга – за 128,1 тысячу.
Танцовщица в традиционной тайской одежде на территории исторического города Аютайя - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Таиланд рассчитывает принять 1,6 миллиона туристов из России в этом году
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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