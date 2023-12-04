Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 04.12.2023 (обновлено: 10:45 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/tailand-1913560438.html
В Таиланде готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой
В Таиланде готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой - РИА Новости, 04.12.2023
В Таиланде готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой
Правительство Таиланда готово построить вдоль тайско-мьянманской границы убежища для беженцев, прибывающих из зоны боевых действий между правительственными... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:38
2023-12-04T10:45
в мире
мьянма
таиланд
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство Таиланда готово построить вдоль тайско-мьянманской границы убежища для беженцев, прибывающих из зоны боевых действий между правительственными войсками и этническими повстанцами на севере Мьянмы, сообщил министр иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддха-Нукара. "В сложившейся ситуации приток беженцев маловероятен. Но, если произойдет эскалация насилия, беженцы могут направится во все направления, а не только в Таиланд", - цитирует газета Bangkok Post главу внешнеполитического ведомства страны. По его словам, власти королевства следят за ситуацией и призывают все стороны как можно скорее сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия. Как сообщает издание, в минувшую субботу прошли боевые столкновения между правительственными войсками и повстанческими группировками в мьянманском городе Мьявади, который находится примерно в 10 километрах от тайского города Мае Сот в западной провинции Так. По словам генерал-лейтенанта Королевской армии Таиланда Пракарна Саенгсирирака, на сегодняшний день ситуация в Мьянме не представляет опасности для Таиланда, но, если беженцы побегут через границу, это может привести к гуманитарному кризису. В конце ноября Bangkok Post сообщила об эвакуации в общей сложности 290 граждан Таиланда из зоны боевых действий на севере Мьянмы. Также были вывезены шесть филиппинцев и один сингапурец. С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране. В начале ноября в районе Коканг, неподалеку от границы Мьянмы с Китаем, начались интенсивные боестолкновения между правительственными войсками Мьянмы и объединенными силами трех этнических повстанческих группировок, действующих в этом районе. В боестолкновениях применялись артиллерия и авиация. В зоне конфликта оказались граждане стран Юго-Восточной Азии, среди которых были около 200 тайцев, нелегально вывезенных из страны организаторами сети подпольных онлайн-казино, которые контролировались из этого района, а также владельцами расположенных там нелегальных игорных домов. Переговоры между властями Таиланда, Мьянмы и Китая об эвакуации тайцев из Коканга, проходившие в Нейпьидо и Янгоне, были с самого начала успешны, однако эвакуация была осложнена быстро меняющейся обстановкой на линии соприкосновения сторон конфликта. В результате мьянманским военным удалось вывести таиландских граждан их зоны боевых действий и разместить под своей защитой на территории расположения одной из воинских частей на периферии зоны конфликта. В последние дни решался вопрос о наиболее безопасном пути репатриации таиландских граждан. 3 ноября власти Мьянмы опубликовали заявление, в котором приветствовалось сотрудничество Мьянмы и Китая в решении проблем, возникших в пограничной зоне в результате деятельности преступных элементов, организовавших там нелегальный центр азартных игр. В заявлении подчеркивается приоритет задач по спасению мирного населения и других непричастных к конфликту лиц, обманом вовлеченных в нелегальный бизнес. Власти Мьянмы напомнили также о том, что в районе Коканг, где компактно проживают как этнические китайцы, так и местные народности, боевые действия между повстанческими группировками и их столкновения с мьянманскими вооруженными силами возникали в истории неоднократно, и что за действиями повстанцев чаще всего стоит экономический интерес, связанный с нелегальной коммерческой деятельностью, несмотря на то, что они выдвигают лозунги борьбы за демократию и федерализацию Мьянмы, являющейся унитарным государством.
https://ria.ru/20231129/myanma-1912568099.html
https://ria.ru/20231120/rokhindzha-1910527381.html
https://ria.ru/20220323/myanma-1779546808.html
мьянма
таиланд
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мьянма, таиланд, китай
В мире, Мьянма, Таиланд, Китай
В Таиланде готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой

Власти Таиланда готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство Таиланда готово построить вдоль тайско-мьянманской границы убежища для беженцев, прибывающих из зоны боевых действий между правительственными войсками и этническими повстанцами на севере Мьянмы, сообщил министр иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддха-Нукара.
«
"В сложившейся ситуации приток беженцев маловероятен. Но, если произойдет эскалация насилия, беженцы могут направится во все направления, а не только в Таиланд", - цитирует газета Bangkok Post главу внешнеполитического ведомства страны.
Храмовый комплекс в деревне Индейн на озере Инле, Мьянма - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Китай выразил надежду на стабилизацию ситуации в Мьянме
29 ноября, 10:51
По его словам, власти королевства следят за ситуацией и призывают все стороны как можно скорее сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.
Как сообщает издание, в минувшую субботу прошли боевые столкновения между правительственными войсками и повстанческими группировками в мьянманском городе Мьявади, который находится примерно в 10 километрах от тайского города Мае Сот в западной провинции Так.
По словам генерал-лейтенанта Королевской армии Таиланда Пракарна Саенгсирирака, на сегодняшний день ситуация в Мьянме не представляет опасности для Таиланда, но, если беженцы побегут через границу, это может привести к гуманитарному кризису.
Беженцы рохинджа прибыли в провинцию Ачех в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
В Индонезию приплыли более 500 беженцев рохинджа, пишут СМИ
20 ноября, 11:57
В конце ноября Bangkok Post сообщила об эвакуации в общей сложности 290 граждан Таиланда из зоны боевых действий на севере Мьянмы. Также были вывезены шесть филиппинцев и один сингапурец.
С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране.
В начале ноября в районе Коканг, неподалеку от границы Мьянмы с Китаем, начались интенсивные боестолкновения между правительственными войсками Мьянмы и объединенными силами трех этнических повстанческих группировок, действующих в этом районе. В боестолкновениях применялись артиллерия и авиация. В зоне конфликта оказались граждане стран Юго-Восточной Азии, среди которых были около 200 тайцев, нелегально вывезенных из страны организаторами сети подпольных онлайн-казино, которые контролировались из этого района, а также владельцами расположенных там нелегальных игорных домов. Переговоры между властями Таиланда, Мьянмы и Китая об эвакуации тайцев из Коканга, проходившие в Нейпьидо и Янгоне, были с самого начала успешны, однако эвакуация была осложнена быстро меняющейся обстановкой на линии соприкосновения сторон конфликта. В результате мьянманским военным удалось вывести таиландских граждан их зоны боевых действий и разместить под своей защитой на территории расположения одной из воинских частей на периферии зоны конфликта. В последние дни решался вопрос о наиболее безопасном пути репатриации таиландских граждан.
3 ноября власти Мьянмы опубликовали заявление, в котором приветствовалось сотрудничество Мьянмы и Китая в решении проблем, возникших в пограничной зоне в результате деятельности преступных элементов, организовавших там нелегальный центр азартных игр. В заявлении подчеркивается приоритет задач по спасению мирного населения и других непричастных к конфликту лиц, обманом вовлеченных в нелегальный бизнес. Власти Мьянмы напомнили также о том, что в районе Коканг, где компактно проживают как этнические китайцы, так и местные народности, боевые действия между повстанческими группировками и их столкновения с мьянманскими вооруженными силами возникали в истории неоднократно, и что за действиями повстанцев чаще всего стоит экономический интерес, связанный с нелегальной коммерческой деятельностью, несмотря на то, что они выдвигают лозунги борьбы за демократию и федерализацию Мьянмы, являющейся унитарным государством.
Женщина с детьми, Мьянма - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
AFP: военные Мьянмы отвергли обвинения США в геноциде рохинджа
23 марта 2022, 01:24
 
В миреМьянмаТаиландКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала