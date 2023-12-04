https://ria.ru/20231204/tailand-1913560438.html

В Таиланде готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой

В Таиланде готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой - РИА Новости, 04.12.2023

В Таиланде готовы построить убежища для беженцев вдоль границы с Мьянмой

Правительство Таиланда готово построить вдоль тайско-мьянманской границы убежища для беженцев, прибывающих из зоны боевых действий между правительственными... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:38

2023-12-04T10:38

2023-12-04T10:45

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство Таиланда готово построить вдоль тайско-мьянманской границы убежища для беженцев, прибывающих из зоны боевых действий между правительственными войсками и этническими повстанцами на севере Мьянмы, сообщил министр иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддха-Нукара. "В сложившейся ситуации приток беженцев маловероятен. Но, если произойдет эскалация насилия, беженцы могут направится во все направления, а не только в Таиланд", - цитирует газета Bangkok Post главу внешнеполитического ведомства страны. По его словам, власти королевства следят за ситуацией и призывают все стороны как можно скорее сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия. Как сообщает издание, в минувшую субботу прошли боевые столкновения между правительственными войсками и повстанческими группировками в мьянманском городе Мьявади, который находится примерно в 10 километрах от тайского города Мае Сот в западной провинции Так. По словам генерал-лейтенанта Королевской армии Таиланда Пракарна Саенгсирирака, на сегодняшний день ситуация в Мьянме не представляет опасности для Таиланда, но, если беженцы побегут через границу, это может привести к гуманитарному кризису. В конце ноября Bangkok Post сообщила об эвакуации в общей сложности 290 граждан Таиланда из зоны боевых действий на севере Мьянмы. Также были вывезены шесть филиппинцев и один сингапурец. С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране. В начале ноября в районе Коканг, неподалеку от границы Мьянмы с Китаем, начались интенсивные боестолкновения между правительственными войсками Мьянмы и объединенными силами трех этнических повстанческих группировок, действующих в этом районе. В боестолкновениях применялись артиллерия и авиация. В зоне конфликта оказались граждане стран Юго-Восточной Азии, среди которых были около 200 тайцев, нелегально вывезенных из страны организаторами сети подпольных онлайн-казино, которые контролировались из этого района, а также владельцами расположенных там нелегальных игорных домов. Переговоры между властями Таиланда, Мьянмы и Китая об эвакуации тайцев из Коканга, проходившие в Нейпьидо и Янгоне, были с самого начала успешны, однако эвакуация была осложнена быстро меняющейся обстановкой на линии соприкосновения сторон конфликта. В результате мьянманским военным удалось вывести таиландских граждан их зоны боевых действий и разместить под своей защитой на территории расположения одной из воинских частей на периферии зоны конфликта. В последние дни решался вопрос о наиболее безопасном пути репатриации таиландских граждан. 3 ноября власти Мьянмы опубликовали заявление, в котором приветствовалось сотрудничество Мьянмы и Китая в решении проблем, возникших в пограничной зоне в результате деятельности преступных элементов, организовавших там нелегальный центр азартных игр. В заявлении подчеркивается приоритет задач по спасению мирного населения и других непричастных к конфликту лиц, обманом вовлеченных в нелегальный бизнес. Власти Мьянмы напомнили также о том, что в районе Коканг, где компактно проживают как этнические китайцы, так и местные народности, боевые действия между повстанческими группировками и их столкновения с мьянманскими вооруженными силами возникали в истории неоднократно, и что за действиями повстанцев чаще всего стоит экономический интерес, связанный с нелегальной коммерческой деятельностью, несмотря на то, что они выдвигают лозунги борьбы за демократию и федерализацию Мьянмы, являющейся унитарным государством.

https://ria.ru/20231129/myanma-1912568099.html

https://ria.ru/20231120/rokhindzha-1910527381.html

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