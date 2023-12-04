https://ria.ru/20231204/svo-1913586397.html
В Мурманской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей
В Мурманской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 04.12.2023
В Мурманской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей
Власти Мурманской области ввели новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:53
2023-12-04T11:53
2023-12-04T11:53
мурманская область
мурманская область
мурманск
андрей чибис
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МУРМАНСК, 4 дек – РИА Новости. Власти Мурманской области ввели новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Компенсация участникам СВО, получившим инвалидность, стоимости проезда до медучреждений области и обратно", - написал Чибис. Он напомнил, что аналогичным образом компенсируются затраты на транспорт для беременных жительниц региона. Кроме того, предполагается создание кабинетов медицинского сопровождения участников СВО по месту жительства. В тех муниципалитетах, где это требуется, в первую очередь речь идет об областных медучреждениях. Также новые возможности для досуга предлагает проект "Сопки Семья", пространства будут открыты в Печенгском округе и Алакуртти, где проживают семьи военных. "Организация дополнительных автобусов в Мурманск для семей, в которых есть участники СВО, чтобы они могли спланировать свой досуг в столице Заполярья. Особенно это касается новогодних праздников", - добавил глава региона. Он пояснил, что минсоцразвития, минздрав и минтранс уже взяли в работу оперативный анализ и подготовку всех необходимых документов, чтобы запустить новые меры. Также губернатор напомнил главам администраций муниципалитетов о необходимости держать на особом контроле оказание всей необходимой поддержки для участников СВО и их семей.
https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912721279.html
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мурманская область, мурманск, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис
В Мурманской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей
Чибис: в Мурманской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей
МУРМАНСК, 4 дек – РИА Новости.
Власти Мурманской области ввели новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале
.
"Компенсация участникам СВО, получившим инвалидность, стоимости проезда до медучреждений области и обратно", - написал Чибис. Он напомнил, что аналогичным образом компенсируются затраты на транспорт для беременных жительниц региона.
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Кроме того, предполагается создание кабинетов медицинского сопровождения участников СВО по месту жительства. В тех муниципалитетах, где это требуется, в первую очередь речь идет об областных медучреждениях.
Также новые возможности для досуга предлагает проект "Сопки Семья", пространства будут открыты в Печенгском округе и Алакуртти, где проживают семьи военных.
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"Организация дополнительных автобусов в Мурманск
для семей, в которых есть участники СВО, чтобы они могли спланировать свой досуг в столице Заполярья. Особенно это касается новогодних праздников", - добавил глава региона.
Он пояснил, что минсоцразвития, минздрав и минтранс уже взяли в работу оперативный анализ и подготовку всех необходимых документов, чтобы запустить новые меры. Также губернатор напомнил главам администраций муниципалитетов о необходимости держать на особом контроле оказание всей необходимой поддержки для участников СВО и их семей.
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