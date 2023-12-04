https://ria.ru/20231204/svo-1913586397.html

В Мурманской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей

В Мурманской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 04.12.2023

В Мурманской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей

Власти Мурманской области ввели новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:53

2023-12-04T11:53

2023-12-04T11:53

мурманская область

мурманская область

мурманск

андрей чибис

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МУРМАНСК, 4 дек – РИА Новости. Власти Мурманской области ввели новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Компенсация участникам СВО, получившим инвалидность, стоимости проезда до медучреждений области и обратно", - написал Чибис. Он напомнил, что аналогичным образом компенсируются затраты на транспорт для беременных жительниц региона. Кроме того, предполагается создание кабинетов медицинского сопровождения участников СВО по месту жительства. В тех муниципалитетах, где это требуется, в первую очередь речь идет об областных медучреждениях. Также новые возможности для досуга предлагает проект "Сопки Семья", пространства будут открыты в Печенгском округе и Алакуртти, где проживают семьи военных. "Организация дополнительных автобусов в Мурманск для семей, в которых есть участники СВО, чтобы они могли спланировать свой досуг в столице Заполярья. Особенно это касается новогодних праздников", - добавил глава региона. Он пояснил, что минсоцразвития, минздрав и минтранс уже взяли в работу оперативный анализ и подготовку всех необходимых документов, чтобы запустить новые меры. Также губернатор напомнил главам администраций муниципалитетов о необходимости держать на особом контроле оказание всей необходимой поддержки для участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912721279.html

https://ria.ru/20231123/raskhody-1911365134.html

https://ria.ru/20231203/nizhniy-1913466624.html

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мурманская область, мурманск, андрей чибис