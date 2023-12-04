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Синоптик заявил о рекордной высоте сугробов в Москве - РИА Новости, 04.12.2023
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10:02 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/sugrob-1913548368.html
Синоптик заявил о рекордной высоте сугробов в Москве
Синоптик заявил о рекордной высоте сугробов в Москве - РИА Новости, 04.12.2023
Синоптик заявил о рекордной высоте сугробов в Москве
Высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:02
2023-12-04T10:02
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве выросли рекордные 40-сантиметровые сугробы. На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к утру 4 декабря составляет 36 сантиметров, в Тушино - 35 сантиметров, МГУ - 41 сантиметр, в центре города - на Балчуге - 43 сантиметра", - написал Тишковец. Синоптик отметил, что такого снежного покрова в этот день не было никогда за всю метеоисторию. "Прежние рекорды 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годы), когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 сантиметров, пали. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты", - добавил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Новый год
Синоптик заявил о рекордной высоте сугробов в Москве

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве местами превысила 40 сантиметров

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве выросли рекордные 40-сантиметровые сугробы. На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к утру 4 декабря составляет 36 сантиметров, в Тушино - 35 сантиметров, МГУ - 41 сантиметр, в центре города - на Балчуге - 43 сантиметра", - написал Тишковец.
Синоптик отметил, что такого снежного покрова в этот день не было никогда за всю метеоисторию.
"Прежние рекорды 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годы), когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 сантиметров, пали. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты", - добавил Тишковец.
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01:44
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецНовый год
 
 
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