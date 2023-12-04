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Экс-президент Филиппин не явился в суд по обвинениям в угрозах убийства
Экс-президент Филиппин не явился в суд по обвинениям в угрозах убийства - РИА Новости, 04.12.2023
Экс-президент Филиппин не явился в суд по обвинениям в угрозах убийства
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте не явился в суд в понедельник в первый день слушаний по обвинениям в угрозах убийства в адрес общественной активистки... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:45
2023-12-04T14:45
2023-12-04T14:45
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филиппины
родриго дутерте
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте не явился в суд в понедельник в первый день слушаний по обвинениям в угрозах убийства в адрес общественной активистки и депутата парламента от Альянса учителей - ACT Франс Кастро, сообщил телеканал ABS-CBN. На заседании суда, созванного по иску Кастро, экс-президента представляли две сотрудницы адвокатской конторы бывшего президентского секретаря Сальвадора Медиальдеа. Адвокаты не стали общаться с прессой, а по словам Кастро, они объяснили ей, что Дутерте не получал ни вызова в суд, ни жалобы, поданной против него. На нынешнем заседании эти документы были переданы адвокатам Дутерте, сообщила Кастро. Утверждается, что Дутерте в очередной раз угрожал ей в интервью на телеканале SMNI 16 ноября и ранее 11 октября в ответ на попытки расследовать тайные фонды дочери экс-президента Сары Дутерте, которая ныне является вице-президентом Филиппин.
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в мире, филиппины, родриго дутерте
В мире, Филиппины, Родриго Дутерте
Экс-президент Филиппин не явился в суд по обвинениям в угрозах убийства
Экс-президент Филиппин Дутерте не явился в суд по обвинениям в угрозах убийства
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте не явился в суд в понедельник в первый день слушаний по обвинениям в угрозах убийства в адрес общественной активистки и депутата парламента от Альянса учителей - ACT Франс Кастро, сообщил телеканал ABS-CBN
.
На заседании суда, созванного по иску Кастро, экс-президента представляли две сотрудницы адвокатской конторы бывшего президентского секретаря Сальвадора Медиальдеа.
Дутерте пообещал вернуться в политику в случае импичмента дочери
Адвокаты не стали общаться с прессой, а по словам Кастро, они объяснили ей, что Дутерте не получал ни вызова в суд, ни жалобы, поданной против него.
На нынешнем заседании эти документы были переданы адвокатам Дутерте, сообщила Кастро.
Утверждается, что Дутерте в очередной раз угрожал ей в интервью на телеканале SMNI 16 ноября и ранее 11 октября в ответ на попытки расследовать тайные фонды дочери экс-президента Сары Дутерте, которая ныне является вице-президентом Филиппин.