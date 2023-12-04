https://ria.ru/20231204/ssha-1913517698.html
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон - РИА Новости, 04.12.2023
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон
Три коммерческих судна четырежды за сутки подверглись атакам в Красном море, эсминец ВМС США в ответ сбил три беспилотника, заявило Центральное командование... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:46
2023-12-04T00:46
2023-12-04T11:51
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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Три коммерческих судна четырежды за сутки подверглись атакам в Красном море, эсминец ВМС США в ответ сбил три беспилотника, заявило Центральное командование Пентагона."В воскресенье произошли четыре атаки против трех различных коммерческих судов в международных водах южной части Красного моря", — указали в ведомстве.На сигналы тревоги отреагировал эсминец ВМС США USS Carney. Он зафиксировал ракетную атаку с территории, контролируемой йеменскими хуситами, ракета прошла в непосредственной близости от грузового судна Unity Explorer.Затем эсминец сбил беспилотник, запущенный из Йемена. БПЛА направлялся в сторону военного корабля, но в сообщении Пентагона нет информации, что Carney был его целью.Еще один беспилотник эсминец сбил, реагируя на сигнал от того же грузового судна, экипаж которого сообщил о попадании ракеты и незначительных повреждениях. Моряки с другого судна Number 9 также заявили о поражении ракетой, выпущенной из Йемена, при этом обошлось без жертв и повреждений.Позже третье судно Sophie II отправило сигнал бедствия, сообщив о попадании ракеты. Эсминец после этого сбил еще один беспилотник.Американский корабль и его команда, как уверяют в Центральном командовании, при инцидентах не пострадали.В Пентагоне обвинили в атаках хуситов из Йемена, но они, по словам американского военного ведомства, якобы "полностью организованы Ираном". "США рассмотрят подходящий ответ в полной координации с международными союзниками", — заявило командование, назвав атаки "прямой угрозой международной торговле и морской безопасности".Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Минобороны США сообщал, что американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена.Накануне хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа.За время военной операции ЦАХАЛ движение "Ансар Алла" несколько раз объявляло о запуске ракет по израильскому городу Эйлат. Также хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с еврейским государством корабли, призвав другие страны не приближаться к ним в море и отозвать с них свои экипажи.В пятницу в 8:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.Движение, в свою очередь, возложило на Тель-Авив ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
https://ria.ru/20231130/ssha-1912783833.html
https://ria.ru/20231203/khusity-1913481434.html
https://ria.ru/20231203/sudno-1913480106.html
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красное море, сша, министерство обороны сша, в мире, йемен
Красное море, США, Министерство обороны США, В мире, Йемен
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон
Пентагон: три судна за сутки подверглись четырем атакам в Красном море
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Три коммерческих судна четырежды за сутки подверглись атакам в Красном море, эсминец ВМС США в ответ сбил три беспилотника, заявило Центральное командование Пентагона.
«
"В воскресенье произошли четыре атаки против трех различных коммерческих судов в международных водах южной части Красного моря", — указали в ведомстве.
На сигналы тревоги отреагировал эсминец ВМС США USS Carney. Он зафиксировал ракетную атаку с территории, контролируемой йеменскими хуситами, ракета прошла в непосредственной близости от грузового судна Unity Explorer.
Затем эсминец сбил беспилотник, запущенный из Йемена. БПЛА направлялся в сторону военного корабля, но в сообщении Пентагона нет информации, что Carney был его целью.
США повезло избежать более серьезных жертв на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Еще один беспилотник эсминец сбил, реагируя на сигнал от того же грузового судна, экипаж которого сообщил о попадании ракеты и незначительных повреждениях. Моряки с другого судна Number 9 также заявили о поражении ракетой, выпущенной из Йемена, при этом обошлось без жертв и повреждений.
Позже третье судно Sophie II отправило сигнал бедствия, сообщив о попадании ракеты. Эсминец после этого сбил еще один беспилотник.
Американский корабль и его команда, как уверяют в Центральном командовании, при инцидентах не пострадали.
Хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю
В Пентагоне обвинили в атаках хуситов из Йемена
, но они, по словам американского военного ведомства, якобы "полностью организованы Ираном".
"США рассмотрят подходящий ответ в полной координации с международными союзниками", — заявило командование, назвав атаки "прямой угрозой международной торговле и морской безопасности".
Ранее телеканал Al Jazeera
со ссылкой на источник в Минобороны США сообщал, что американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена.
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Накануне хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа.
За время военной операции ЦАХАЛ движение "Ансар Алла" несколько раз объявляло о запуске ракет по израильскому городу Эйлат. Также хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с еврейским государством корабли, призвав другие страны не приближаться к ним в море и отозвать с них свои экипажи.
В пятницу в 8:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС
. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.
Движение, в свою очередь, возложило на Тель-Авив ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
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