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В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон - РИА Новости, 04.12.2023
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00:46 04.12.2023 (обновлено: 11:51 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ssha-1913517698.html
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон - РИА Новости, 04.12.2023
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон
Три коммерческих судна четырежды за сутки подверглись атакам в Красном море, эсминец ВМС США в ответ сбил три беспилотника, заявило Центральное командование... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:46
2023-12-04T11:51
красное море
сша
министерство обороны сша
в мире
йемен
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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Три коммерческих судна четырежды за сутки подверглись атакам в Красном море, эсминец ВМС США в ответ сбил три беспилотника, заявило Центральное командование Пентагона.&quot;В воскресенье произошли четыре атаки против трех различных коммерческих судов в международных водах южной части Красного моря&quot;, — указали в ведомстве.На сигналы тревоги отреагировал эсминец ВМС США USS Carney. Он зафиксировал ракетную атаку с территории, контролируемой йеменскими хуситами, ракета прошла в непосредственной близости от грузового судна Unity Explorer.Затем эсминец сбил беспилотник, запущенный из Йемена. БПЛА направлялся в сторону военного корабля, но в сообщении Пентагона нет информации, что Carney был его целью.Еще один беспилотник эсминец сбил, реагируя на сигнал от того же грузового судна, экипаж которого сообщил о попадании ракеты и незначительных повреждениях. Моряки с другого судна Number 9 также заявили о поражении ракетой, выпущенной из Йемена, при этом обошлось без жертв и повреждений.Позже третье судно Sophie II отправило сигнал бедствия, сообщив о попадании ракеты. Эсминец после этого сбил еще один беспилотник.Американский корабль и его команда, как уверяют в Центральном командовании, при инцидентах не пострадали.В Пентагоне обвинили в атаках хуситов из Йемена, но они, по словам американского военного ведомства, якобы "полностью организованы Ираном". "США рассмотрят подходящий ответ в полной координации с международными союзниками", — заявило командование, назвав атаки "прямой угрозой международной торговле и морской безопасности".Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Минобороны США сообщал, что американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена.Накануне хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа.За время военной операции ЦАХАЛ движение "Ансар Алла" несколько раз объявляло о запуске ракет по израильскому городу Эйлат. Также хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с еврейским государством корабли, призвав другие страны не приближаться к ним в море и отозвать с них свои экипажи.В пятницу в 8:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.Движение, в свою очередь, возложило на Тель-Авив ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
https://ria.ru/20231130/ssha-1912783833.html
https://ria.ru/20231203/khusity-1913481434.html
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красное море, сша, министерство обороны сша, в мире, йемен
Красное море, США, Министерство обороны США, В мире, Йемен
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон

Пентагон: три судна за сутки подверглись четырем атакам в Красном море

© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill DodgeЭсминец ВМС США USS Carney
Эсминец ВМС США USS Carney - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill Dodge
Эсминец ВМС США USS Carney. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Три коммерческих судна четырежды за сутки подверглись атакам в Красном море, эсминец ВМС США в ответ сбил три беспилотника, заявило Центральное командование Пентагона.
«

"В воскресенье произошли четыре атаки против трех различных коммерческих судов в международных водах южной части Красного моря", — указали в ведомстве.

На сигналы тревоги отреагировал эсминец ВМС США USS Carney. Он зафиксировал ракетную атаку с территории, контролируемой йеменскими хуситами, ракета прошла в непосредственной близости от грузового судна Unity Explorer.
Затем эсминец сбил беспилотник, запущенный из Йемена. БПЛА направлялся в сторону военного корабля, но в сообщении Пентагона нет информации, что Carney был его целью.
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Еще один беспилотник эсминец сбил, реагируя на сигнал от того же грузового судна, экипаж которого сообщил о попадании ракеты и незначительных повреждениях. Моряки с другого судна Number 9 также заявили о поражении ракетой, выпущенной из Йемена, при этом обошлось без жертв и повреждений.
Позже третье судно Sophie II отправило сигнал бедствия, сообщив о попадании ракеты. Эсминец после этого сбил еще один беспилотник.
Американский корабль и его команда, как уверяют в Центральном командовании, при инцидентах не пострадали.
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В Пентагоне обвинили в атаках хуситов из Йемена, но они, по словам американского военного ведомства, якобы "полностью организованы Ираном".
"США рассмотрят подходящий ответ в полной координации с международными союзниками", — заявило командование, назвав атаки "прямой угрозой международной торговле и морской безопасности".
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Минобороны США сообщал, что американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена.
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Накануне хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа.
За время военной операции ЦАХАЛ движение "Ансар Алла" несколько раз объявляло о запуске ракет по израильскому городу Эйлат. Также хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с еврейским государством корабли, призвав другие страны не приближаться к ним в море и отозвать с них свои экипажи.
В пятницу в 8:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.
Движение, в свою очередь, возложило на Тель-Авив ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
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