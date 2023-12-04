https://ria.ru/20231204/spasenie-1913685434.html
Смоленские пожарные спасли сову от ворон
Смоленские пожарные спасли сову от ворон - РИА Новости, 04.12.2023
Смоленские пожарные спасли сову от ворон
В пожарно-спасательной части Смоленска от ворон спасли представителя семейства совиных — длиннохвостую неясыть, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:55
2023-12-04T16:55
2023-12-04T17:33
хорошие новости
смоленск
россия
смоленская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913685941_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_92025a83fc59ac1e495c80d5dfdd411e.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В пожарно-спасательной части Смоленска от ворон спасли представителя семейства совиных — длиннохвостую неясыть, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. "Птицу обнаружили в десять утра возле фасада пожарно-спасательной части № 5 Смоленска пожарные. Сова лежала неподвижно, она была с раненым крылом, ее клевали вороны. Пожарные, когда ее увидели, немедленно бросились на помощь, тут же отогнали ворон, посадили птицу на лопату, занесли ее внутрь части. Посадили в коробку в темное место, так как ей на свету тяжело, дали поесть", — рассказала руководитель пресс-службы главка Наталья Арбузова. Собеседница уточнила, что птицу сразу отвезли в ветеринарную клинику. "Начальник пожарной части лично отвез спасенную птицу в ветклинику, даже в рентген-кабинете помог провести обследование, удостоверился, что с птицей дальше будет все хорошо, оставил в клинике и с чистой совестью и спокойной душой вернулся на службу", — уточнили в ГУ МЧС.По словам Арбузовой, орнитологи ветеринарной клиники определили, что это длиннохвостая неясыть, птица из семейства совиных. Она добавила, что ветеринары оставили ее у себя, в ближайшее время передадут в специализированный центр для реабилитации диких птиц, там неясыть вылечат и выпустят на волю.Арбузова подчеркнула, что сотрудники ведомства всегда придут на помощь как людям, так и животным.
https://ria.ru/20231130/orlan-1912947100.html
https://ria.ru/20231128/schenok-1912298288.html
смоленск
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913685941_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_13b4fbed5bb8d9655bc328a32cc36f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, россия, смоленская область, общество
Хорошие новости, Смоленск, Россия, Смоленская область, Общество
Смоленские пожарные спасли сову от ворон
Смоленские пожарные спасли длиннохвостую неясыть, на которую напали вороны
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
В пожарно-спасательной части Смоленска от ворон спасли представителя семейства совиных — длиннохвостую неясыть, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ГУ МЧС России по Смоленской области.
"Птицу обнаружили в десять утра возле фасада пожарно-спасательной части № 5 Смоленска пожарные. Сова лежала неподвижно, она была с раненым крылом, ее клевали вороны. Пожарные, когда ее увидели, немедленно бросились на помощь, тут же отогнали ворон, посадили птицу на лопату, занесли ее внутрь части. Посадили в коробку в темное место, так как ей на свету тяжело, дали поесть", — рассказала руководитель пресс-службы главка Наталья Арбузова.
Собеседница уточнила, что птицу сразу отвезли в ветеринарную клинику.
"Начальник пожарной части лично отвез спасенную птицу в ветклинику, даже в рентген-кабинете помог провести обследование, удостоверился, что с птицей дальше будет все хорошо, оставил в клинике и с чистой совестью и спокойной душой вернулся на службу", — уточнили в ГУ МЧС.
В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста
По словам Арбузовой, орнитологи ветеринарной клиники определили, что это длиннохвостая неясыть, птица из семейства совиных. Она добавила, что ветеринары оставили ее у себя, в ближайшее время передадут в специализированный центр для реабилитации диких птиц, там неясыть вылечат и выпустят на волю.
Арбузова подчеркнула, что сотрудники ведомства всегда придут на помощь как людям, так и животным.
В Омске спасли щенка с пятью лапами