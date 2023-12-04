https://ria.ru/20231204/spasenie-1913685434.html

Смоленские пожарные спасли сову от ворон

Смоленские пожарные спасли сову от ворон - РИА Новости, 04.12.2023

Смоленские пожарные спасли сову от ворон

В пожарно-спасательной части Смоленска от ворон спасли представителя семейства совиных — длиннохвостую неясыть, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:55

2023-12-04T16:55

2023-12-04T17:33

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В пожарно-спасательной части Смоленска от ворон спасли представителя семейства совиных — длиннохвостую неясыть, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. "Птицу обнаружили в десять утра возле фасада пожарно-спасательной части № 5 Смоленска пожарные. Сова лежала неподвижно, она была с раненым крылом, ее клевали вороны. Пожарные, когда ее увидели, немедленно бросились на помощь, тут же отогнали ворон, посадили птицу на лопату, занесли ее внутрь части. Посадили в коробку в темное место, так как ей на свету тяжело, дали поесть", — рассказала руководитель пресс-службы главка Наталья Арбузова. Собеседница уточнила, что птицу сразу отвезли в ветеринарную клинику. "Начальник пожарной части лично отвез спасенную птицу в ветклинику, даже в рентген-кабинете помог провести обследование, удостоверился, что с птицей дальше будет все хорошо, оставил в клинике и с чистой совестью и спокойной душой вернулся на службу", — уточнили в ГУ МЧС.По словам Арбузовой, орнитологи ветеринарной клиники определили, что это длиннохвостая неясыть, птица из семейства совиных. Она добавила, что ветеринары оставили ее у себя, в ближайшее время передадут в специализированный центр для реабилитации диких птиц, там неясыть вылечат и выпустят на волю.Арбузова подчеркнула, что сотрудники ведомства всегда придут на помощь как людям, так и животным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленск, россия, смоленская область, общество