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Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии - РИА Новости, 04.12.2023
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18:41 04.12.2023 (обновлено: 19:18 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/sotrudnichestvo-1913722527.html
Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии
Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии - РИА Новости, 04.12.2023
Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии
Прерванное сотрудничество Российской Федерации и Германии не выгодно ни Берлину, ни Москве, Россия выступает за равноправное сотрудничество, заявил президент... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:41
2023-12-04T19:18
россия
германия
берлин (город)
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Прерванное сотрудничество Российской Федерации и Германии не выгодно ни Берлину, ни Москве, Россия выступает за равноправное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин."Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причем, не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, не выгодно ни нам, ни вам, но, прежде всего, на мой взгляд, Германии. Это проявляется и в том, что помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивающиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях, связи по линии гражданских обществ. Россия, я подчеркну, всегда выступала и выступает сегодня за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга. Повторю – такие отношения важны не только для двух стран, но и для всей Европы", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.
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россия, германия, берлин (город), владимир путин
Россия, Германия, Берлин (город), Владимир Путин
Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии

Путин: прерванное сотрудничество России и ФРГ не выгодно ни одной стороне

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Прерванное сотрудничество Российской Федерации и Германии не выгодно ни Берлину, ни Москве, Россия выступает за равноправное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причем, не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, не выгодно ни нам, ни вам, но, прежде всего, на мой взгляд, Германии. Это проявляется и в том, что помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивающиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях, связи по линии гражданских обществ. Россия, я подчеркну, всегда выступала и выступает сегодня за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга. Повторю – такие отношения важны не только для двух стран, но и для всей Европы", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для СМИ по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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РоссияГерманияБерлин (город)Владимир Путин
 
 
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