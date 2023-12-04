https://ria.ru/20231204/sotrudnichestvo-1913722527.html

Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии

Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии - РИА Новости, 04.12.2023

Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии

Прерванное сотрудничество Российской Федерации и Германии не выгодно ни Берлину, ни Москве, Россия выступает за равноправное сотрудничество, заявил президент... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:41

2023-12-04T18:41

2023-12-04T19:18

россия

германия

берлин (город)

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Прерванное сотрудничество Российской Федерации и Германии не выгодно ни Берлину, ни Москве, Россия выступает за равноправное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин."Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причем, не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, не выгодно ни нам, ни вам, но, прежде всего, на мой взгляд, Германии. Это проявляется и в том, что помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивающиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях, связи по линии гражданских обществ. Россия, я подчеркну, всегда выступала и выступает сегодня за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга. Повторю – такие отношения важны не только для двух стран, но и для всей Европы", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.

https://ria.ru/20231204/putin-1913732204.html

россия

германия

берлин (город)

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россия, германия, берлин (город), владимир путин