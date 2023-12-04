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Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 04.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 04.12.2023 (обновлено: 12:11 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/solomin-1913590918.html
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 04.12.2023
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, в его состоянии здоровья нет никаких изменений, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:09
2023-12-04T12:11
культура
юрий соломин
малый театр
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, в его состоянии здоровья нет никаких изменений, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. "По поводу выписки пока ничего не могу сказать. Чувствует он себя, как и чувствовал. Новостей пока ни хороших, ни плохих нет", - сказала собеседница агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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юрий соломин, малый театр
Культура, Юрий Соломин, Малый театр
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра: в состоянии Юрия Соломина отсутствуют изменения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Юрий Соломин
Народный артист СССР Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народный артист СССР Юрий Соломин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, в его состоянии здоровья нет никаких изменений, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии.
"По поводу выписки пока ничего не могу сказать. Чувствует он себя, как и чувствовал. Новостей пока ни хороших, ни плохих нет", - сказала собеседница агентства.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
 
КультураЮрий СоломинМалый театр
 
 
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