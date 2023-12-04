https://ria.ru/20231204/solomin-1913590918.html

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 04.12.2023

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, в его состоянии здоровья нет никаких изменений, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:09

2023-12-04T12:09

2023-12-04T12:11

культура

юрий соломин

малый театр

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, в его состоянии здоровья нет никаких изменений, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. "По поводу выписки пока ничего не могу сказать. Чувствует он себя, как и чувствовал. Новостей пока ни хороших, ни плохих нет", - сказала собеседница агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий соломин, малый театр