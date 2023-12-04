https://ria.ru/20231204/snegopady-1913761107.html

Бирюков оценил работу систем жизнеобеспечения Москвы в условиях снегопадов

Бирюков оценил работу систем жизнеобеспечения Москвы в условиях снегопадов - РИА Новости, 04.12.2023

Бирюков оценил работу систем жизнеобеспечения Москвы в условиях снегопадов

Столичные системы жизнеобеспечения в условиях аномальных снегопадов функционировали в штатном режиме, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:13

2023-12-04T22:13

2023-12-04T22:13

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общество

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

петр бирюков

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в условиях аномальных снегопадов функционировали в штатном режиме, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Предприятия и организации Комплекса городского хозяйства в связи с непогодой работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В полном объеме обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в Москве повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. "Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию улиц и дорог с последующей противогололедной обработкой", - рассказал Бирюков. По его словам, особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах, водителей - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге.

https://ria.ru/20231204/gruzoviki-1913601246.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), петр бирюков