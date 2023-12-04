https://ria.ru/20231204/sneg-1913607157.html

В Самарской области возбудили дело из-за снежных заторов на дороге

В Самарской области возбудили дело из-за снежных заторов на дороге - РИА Новости, 04.12.2023

В Самарской области возбудили дело из-за снежных заторов на дороге

Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как в Самарской области в снежной ловушке оказались... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:10

2023-12-04T13:10

2023-12-04T13:10

происшествия

самарская область

сызранский район

россия

жкх

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САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как в Самарской области в снежной ловушке оказались более 300 машин, сообщила региональная прокуратура. В сообщении надзорного ведомства указано, что с 21 по 23 ноября на дороге "Обход Сызрани" при минусовой температуре оказались заблокированными более 300 транспортных средств. Причиной стали ненадлежащим образом организованные работы по уборке снега. Прокурор Сызранского района проверил работу агентства по содержанию автодорог общего пользования Самарской области (АСАДО) на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. "Материалы проверки по факту ненадлежащей организации уборки снега на автомобильной дороге, создавшей угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, прокурор направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Следственные органы, рассмотрев материалы проверки, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в областной прокуратуре. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.

https://ria.ru/20231204/sugrob-1913548368.html

самарская область

сызранский район

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происшествия, самарская область, сызранский район, россия, жкх