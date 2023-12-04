https://ria.ru/20231204/sneg-1913607157.html
В Самарской области возбудили дело из-за снежных заторов на дороге
В Самарской области возбудили дело из-за снежных заторов на дороге - РИА Новости, 04.12.2023
В Самарской области возбудили дело из-за снежных заторов на дороге
Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как в Самарской области в снежной ловушке оказались... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:10
2023-12-04T13:10
2023-12-04T13:10
происшествия
самарская область
сызранский район
россия
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762539299_0:103:3458:2048_1920x0_80_0_0_5de521c844e1a7c79e328947e4b03d2d.jpg
САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как в Самарской области в снежной ловушке оказались более 300 машин, сообщила региональная прокуратура. В сообщении надзорного ведомства указано, что с 21 по 23 ноября на дороге "Обход Сызрани" при минусовой температуре оказались заблокированными более 300 транспортных средств. Причиной стали ненадлежащим образом организованные работы по уборке снега. Прокурор Сызранского района проверил работу агентства по содержанию автодорог общего пользования Самарской области (АСАДО) на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. "Материалы проверки по факту ненадлежащей организации уборки снега на автомобильной дороге, создавшей угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, прокурор направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Следственные органы, рассмотрев материалы проверки, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в областной прокуратуре. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.
https://ria.ru/20231204/sugrob-1913548368.html
самарская область
сызранский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762539299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34c1e210436ddd1f744443268e32d7fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, сызранский район, россия, жкх
Происшествия, Самарская область, Сызранский район, Россия, ЖКХ
В Самарской области возбудили дело из-за снежных заторов на дороге
В Самарской области возбудили уголовное дело из-за снежных заторов на дороге