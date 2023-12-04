https://ria.ru/20231204/snaryady-1913614508.html

Rheinmetall заявил, что член НАТО заказал производство снарядов для Украины

Rheinmetall заявил, что член НАТО заказал производство снарядов для Украины - РИА Новости, 04.12.2023

Rheinmetall заявил, что член НАТО заказал производство снарядов для Украины

Неназванная страна-член НАТО заказала у Rheinmetall производство боеприпасов стоимостью в 142 миллиона евро для последующей поставки на Украину в 2025 году,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:25

2023-12-04T13:25

2023-12-04T13:25

в мире

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg

БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Неназванная страна-член НАТО заказала у Rheinmetall производство боеприпасов стоимостью в 142 миллиона евро для последующей поставки на Украину в 2025 году, сообщает пресс-служба немецкого оборонного концерна. "Rheinmetall поставит на Украину артиллерийские боеприпасы на сумму около 142 млн евро", - говорится в сообщении на сайте концерна. Конкретно речь идёт о снарядах калибра 155 мм, которые будут произведены на дочернем предприятии Expal Munitions в Испании. Данный заказ на конкурсной основе поступил от страны-члена НАТО. "Боеприпасы планируется поставить в течение 2025 года. В 2024 году запланирована поставка на Украину 40 тысяч единиц боеприпасов от более раннего заказа", - говорится далее. В общей сложности, концерн в следующем году намерен произвести 700 тысяч боеприпасов, как для поставки на Украину, так и для пополнения "опустевших" складов Германии и других стран НАТО и ЕС. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

https://ria.ru/20231130/nato-1912855878.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато