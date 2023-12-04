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Rheinmetall заявил, что член НАТО заказал производство снарядов для Украины - РИА Новости, 04.12.2023
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13:25 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/snaryady-1913614508.html
Rheinmetall заявил, что член НАТО заказал производство снарядов для Украины
Rheinmetall заявил, что член НАТО заказал производство снарядов для Украины - РИА Новости, 04.12.2023
Rheinmetall заявил, что член НАТО заказал производство снарядов для Украины
Неназванная страна-член НАТО заказала у Rheinmetall производство боеприпасов стоимостью в 142 миллиона евро для последующей поставки на Украину в 2025 году,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:25
2023-12-04T13:25
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Неназванная страна-член НАТО заказала у Rheinmetall производство боеприпасов стоимостью в 142 миллиона евро для последующей поставки на Украину в 2025 году, сообщает пресс-служба немецкого оборонного концерна. "Rheinmetall поставит на Украину артиллерийские боеприпасы на сумму около 142 млн евро", - говорится в сообщении на сайте концерна. Конкретно речь идёт о снарядах калибра 155 мм, которые будут произведены на дочернем предприятии Expal Munitions в Испании. Данный заказ на конкурсной основе поступил от страны-члена НАТО. "Боеприпасы планируется поставить в течение 2025 года. В 2024 году запланирована поставка на Украину 40 тысяч единиц боеприпасов от более раннего заказа", - говорится далее. В общей сложности, концерн в следующем году намерен произвести 700 тысяч боеприпасов, как для поставки на Украину, так и для пополнения "опустевших" складов Германии и других стран НАТО и ЕС. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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4.7
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в мире, украина, нато
В мире, Украина, НАТО
Rheinmetall заявил, что член НАТО заказал производство снарядов для Украины

Rheinmetall: страна НАТО заказала производство снарядов для Украины на €142 млн

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Неназванная страна-член НАТО заказала у Rheinmetall производство боеприпасов стоимостью в 142 миллиона евро для последующей поставки на Украину в 2025 году, сообщает пресс-служба немецкого оборонного концерна.
"Rheinmetall поставит на Украину артиллерийские боеприпасы на сумму около 142 млн евро", - говорится в сообщении на сайте концерна.
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Конкретно речь идёт о снарядах калибра 155 мм, которые будут произведены на дочернем предприятии Expal Munitions в Испании. Данный заказ на конкурсной основе поступил от страны-члена НАТО.
"Боеприпасы планируется поставить в течение 2025 года. В 2024 году запланирована поставка на Украину 40 тысяч единиц боеприпасов от более раннего заказа", - говорится далее.
В общей сложности, концерн в следующем году намерен произвести 700 тысяч боеприпасов, как для поставки на Украину, так и для пополнения "опустевших" складов Германии и других стран НАТО и ЕС.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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