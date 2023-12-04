https://ria.ru/20231204/smertnost-1913612122.html

Детская смертность в России ниже, чем в Европе, заявила Матвиенко

Детская смертность в России ниже, чем в Европе, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.12.2023

Детская смертность в России ниже, чем в Европе, заявила Матвиенко

В России низкая материнская смертность, а детская – ниже, чем в развитых европейских государствах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:20

2023-12-04T13:20

2023-12-04T13:20

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В России низкая материнская смертность, а детская – ниже, чем в развитых европейских государствах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "У нас есть достижения, которыми мы можем хвастаться. У нас детская смертность ниже, чем в развитых европейских государствах. У нас очень низкая материнская смертность, чему мы очень рады. За эти годы построено огромное количество – сотни - перинатальных центров, родильных домов, детских поликлиник, детских отделений в больницах и так далее", - сказала Матвиенко журналистам. Для президента РФ Владимира Путина одним из главных приоритетов внутренней политики всегда была семья, дети, оказание поддержки семьям с детьми, внимание к вопросам материнства и детства, подчеркнула парламентарий. Она также добавила, что эта тема требует постоянного государственного внимания. "Мы выстроили единую стройную систему оказания помощи поддержки семьи – начиная от беременности женщины, заканчивая уже учебой в техникумах, в вузах, это единое детское пособие, это развитие детского здравоохранения, которое сегодня получило такое мощное развитие, которого не было никогда", - заключила председатель Совета Федерации.

https://ria.ru/20231001/privivki-1899688977.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф