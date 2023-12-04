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Детская смертность в России ниже, чем в Европе, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.12.2023
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13:20 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/smertnost-1913612122.html
Детская смертность в России ниже, чем в Европе, заявила Матвиенко
Детская смертность в России ниже, чем в Европе, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.12.2023
Детская смертность в России ниже, чем в Европе, заявила Матвиенко
В России низкая материнская смертность, а детская – ниже, чем в развитых европейских государствах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:20
2023-12-04T13:20
общество
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В России низкая материнская смертность, а детская – ниже, чем в развитых европейских государствах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "У нас есть достижения, которыми мы можем хвастаться. У нас детская смертность ниже, чем в развитых европейских государствах. У нас очень низкая материнская смертность, чему мы очень рады. За эти годы построено огромное количество – сотни - перинатальных центров, родильных домов, детских поликлиник, детских отделений в больницах и так далее", - сказала Матвиенко журналистам. Для президента РФ Владимира Путина одним из главных приоритетов внутренней политики всегда была семья, дети, оказание поддержки семьям с детьми, внимание к вопросам материнства и детства, подчеркнула парламентарий. Она также добавила, что эта тема требует постоянного государственного внимания. "Мы выстроили единую стройную систему оказания помощи поддержки семьи – начиная от беременности женщины, заканчивая уже учебой в техникумах, в вузах, это единое детское пособие, это развитие детского здравоохранения, которое сегодня получило такое мощное развитие, которого не было никогда", - заключила председатель Совета Федерации.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Детская смертность в России ниже, чем в Европе, заявила Матвиенко

Матвиенко: в России детская смертность ниже, чем в развитых странах Европы

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В России низкая материнская смертность, а детская – ниже, чем в развитых европейских государствах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"У нас есть достижения, которыми мы можем хвастаться. У нас детская смертность ниже, чем в развитых европейских государствах. У нас очень низкая материнская смертность, чему мы очень рады. За эти годы построено огромное количество – сотни - перинатальных центров, родильных домов, детских поликлиник, детских отделений в больницах и так далее", - сказала Матвиенко журналистам.
Для президента РФ Владимира Путина одним из главных приоритетов внутренней политики всегда была семья, дети, оказание поддержки семьям с детьми, внимание к вопросам материнства и детства, подчеркнула парламентарий. Она также добавила, что эта тема требует постоянного государственного внимания.
"Мы выстроили единую стройную систему оказания помощи поддержки семьи – начиная от беременности женщины, заканчивая уже учебой в техникумах, в вузах, это единое детское пособие, это развитие детского здравоохранения, которое сегодня получило такое мощное развитие, которого не было никогда", - заключила председатель Совета Федерации.
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