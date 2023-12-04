https://ria.ru/20231204/sloveniya-1913723110.html

Путин выразил готовность к налаживанию отношений со Словенией

Путин выразил готовность к налаживанию отношений со Словенией - РИА Новости, 04.12.2023

Путин выразил готовность к налаживанию отношений со Словенией

Россия готова вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству со Словенией и даже нарастить его, если к этому готова и Любляна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:44

2023-12-04T18:44

2023-12-04T19:01

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владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия готова вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству со Словенией и даже нарастить его, если к этому готова и Любляна, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Словении, Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. По традиции президент выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты."За три десятилетия дипломатических отношений Россия и Словения прошли большой путь. Было налажено плотное торгово-экономическое сотрудничество и разветвленное культурно-гуманитарное взаимодействие", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.Уровень взаимных симпатий народов двух стран, по словам Путина, символизировал ежегодно отмечавшийся День российско-словенской дружбы."Сейчас двусторонний диалог приостановлен. Мы сожалеем об этом. Но готовы при наличии аналогичного подхода словенской стороны вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству и даже нарастить его", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231204/sotrudnichestvo-1913722527.html

https://ria.ru/20231204/britaniya-1913728833.html

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словения, россия, владимир путин, великобритания