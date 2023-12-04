https://ria.ru/20231204/sk-1913619958.html

В Хабаровском крае тигр убил мужчину и его пса

В Хабаровском крае тигр убил мужчину и его пса - РИА Новости, 04.12.2023

В Хабаровском крае тигр убил мужчину и его пса

Тигр убил в Хабаровском крае мужчину, который пошел к лесу по следам хищника, расправившегося с его собакой, сообщили в региональном управлении СК РФ и центре... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:32

2023-12-04T13:32

2023-12-04T13:32

происшествия

хабаровский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Тигр убил в Хабаровском крае мужчину, который пошел к лесу по следам хищника, расправившегося с его собакой, сообщили в региональном управлении СК РФ и центре "Амурский тигр". "В понедельник тигр напал на жителя района имени Лазо Хабаровского края вблизи лесного массива неподалеку от поселка Обор. На месте обнаружено тело мужчины со следами воздействия животного", - рассказали РИА Новости в следственном управлении. Другие подробности пока не известны, отметили в ведомстве. Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту нападения тигра на человека. Собеседник добавил, что контролирующими органами решается вопрос об изъятии особи тигра из дикой природы. По данным центра "Амурский тигр", тигр задавил собаку жителя села Обор. Владелец животного пошел по следам зверя и, пройдя по ним значительное расстояние, в лесном массиве наткнулся на хищника у добычи. Предположительно, зверь расценил это как угрозу и напал на человека.

https://ria.ru/20231124/tigr-1911488166.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)