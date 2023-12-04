https://ria.ru/20231204/sistema-1913751536.html

Египет представил первую местную реактивную систему залпового огня

Египет представил первую местную реактивную систему залпового огня - РИА Новости, 04.12.2023

Египет представил первую местную реактивную систему залпового огня

Министерство военного производства Египта представило первую местную реактивную систему залпового огня, она получила название Raad 200 ("Гром 200"). РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:08

2023-12-04T21:08

2023-12-04T21:17

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КАИР, 4 дек - РИА Новости. Министерство военного производства Египта представило первую местную реактивную систему залпового огня, она получила название Raad 200 ("Гром 200"). Как отмечает министерство, система была продемонстрирована в первый день международной выставки оборонной промышленности EDEX 2023, которая проходит в египетской столице Каире 4-7 декабря. Raad 200 представляет собой ракетную установку на гусеничной бронемашине. Министр военного производства Египта Мухаммед Салах ад-Дин Мустафа сообщил газете Al Ahram, что этот проект был разработан и выполнен при сотрудничестве с рядом принадлежащих министерству компаний. Он добавил, что доля местных компонентов в РСЗО составляет более 65%. На дорогах Raad 200 может развить максимальную скорость в 45 километров. Дальность стрельбы из первой египетской РСЗО составляет около 400 километров.

https://ria.ru/20231119/raketa-1910454981.html

https://ria.ru/20231109/drony-1908295937.html

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в мире, каир (город), египет, технологии