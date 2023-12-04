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Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенных роликов
Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенных роликов - РИА Новости, 04.12.2023
Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенных роликов
Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за неудаление роликов, содержащих запрещённую к показу на территории... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:52
2023-12-04T16:52
2023-12-04T16:52
технологии
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за неудаление роликов, содержащих запрещённую к показу на территории России информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Twitch Interactive Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Такой же штраф суд назначил сервису Pinterest за совершение аналогичного правонарушения. Протоколы составлены за неудаление роликов с запрещённым к показу на территории России контентом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва
Технологии, Россия, Москва
Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенных роликов
Twitch и Pinterest оштрафовали на 800 тысяч рублей за запрещенные ролики
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за неудаление роликов, содержащих запрещённую к показу на территории России информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Twitch Interactive Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Такой же штраф суд назначил сервису Pinterest за совершение аналогичного правонарушения.
Протоколы составлены за неудаление роликов с запрещённым к показу на территории России
контентом.
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