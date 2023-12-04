https://ria.ru/20231204/shtraf-1913686935.html

Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенных роликов

Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенных роликов - РИА Новости, 04.12.2023

Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенных роликов

Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за неудаление роликов, содержащих запрещённую к показу на территории... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:52

2023-12-04T16:52

2023-12-04T16:52

технологии

россия

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за неудаление роликов, содержащих запрещённую к показу на территории России информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Twitch Interactive Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Такой же штраф суд назначил сервису Pinterest за совершение аналогичного правонарушения. Протоколы составлены за неудаление роликов с запрещённым к показу на территории России контентом.

https://ria.ru/20231126/shtrafy-1911880097.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, москва