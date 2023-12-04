https://ria.ru/20231204/shtraf-1913660733.html

Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах

Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 04.12.2023

Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:28

2023-12-04T15:28

2023-12-04T15:28

россия

москва

гарри каспаров

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в суде. "Каспаров* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором за непредоставление сведений о деятельности иноагента. Месяц назад этот же суд оштрафовал Каспарова* на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента (по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, гарри каспаров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия