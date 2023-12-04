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Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 04.12.2023
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15:28 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/shtraf-1913660733.html
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 04.12.2023
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах
Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:28
2023-12-04T15:28
россия
москва
гарри каспаров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в суде. "Каспаров* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором за непредоставление сведений о деятельности иноагента. Месяц назад этот же суд оштрафовал Каспарова* на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента (по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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россия, москва, гарри каспаров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Москва, Гарри Каспаров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах

Каспарова оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГарри Каспаров
Гарри Каспаров - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в суде.
"Каспаров* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства.
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Протокол был составлен Роскомнадзором за непредоставление сведений о деятельности иноагента.
Месяц назад этот же суд оштрафовал Каспарова* на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента (по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ).
Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РоссияМоскваГарри КаспаровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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