https://ria.ru/20231204/shtraf-1913660733.html
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 04.12.2023
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах
Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:28
2023-12-04T15:28
2023-12-04T15:28
россия
москва
гарри каспаров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59769/18/597691859_0:285:2544:1716_1920x0_80_0_0_b10fdb6ef6698dcf2739ec4f1d035231.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в суде. "Каспаров* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором за непредоставление сведений о деятельности иноагента. Месяц назад этот же суд оштрафовал Каспарова* на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента (по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, гарри каспаров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Москва, Гарри Каспаров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах
Каспарова оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в суде.
"Каспаров* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства.
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Протокол был составлен Роскомнадзором
за непредоставление сведений о деятельности иноагента.
Месяц назад этот же суд оштрафовал Каспарова* на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента (по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
).
Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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