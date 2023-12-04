https://ria.ru/20231204/shkola-1913652643.html

В Госдуме одобрили поправку о запрете использования телефонов в школах

В Госдуме одобрили поправку о запрете использования телефонов в школах - РИА Новости, 04.12.2023

В Госдуме одобрили поправку о запрете использования телефонов в школах

Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:58

2023-12-04T14:58

2023-12-04T16:42

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. Авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. "Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", - следует из текста поправки. Среди одобренных поправок также оказалась норма о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков. В списке исключений было их использование в образовательных целей и экстренных случаях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с главой комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой. В день пленарного заседания Володин заявлял, что к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря. Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. В среду Казакова также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html

https://ria.ru/20231127/shkola-1912161205.html

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общество, россия, ольга казакова, госдума рф, вячеслав володин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование