https://ria.ru/20231204/serialy-1913710550.html

В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"

В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок" - РИА Новости, 04.12.2023

В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"

Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:18

2023-12-04T18:18

2023-12-04T20:33

культура

россия

иркутск

андрей липов

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, документы есть в распоряжении РИА Новости. "В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов — "Слово пацана" и "Пищеблок" — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу", — говорится в обращении к Андрею Липову, руководителю Роскомнадзора.Автор обращения отмечает, что широкий резонанс в СМИ получил случай, произошедший 2 декабря в Иркутске. На остановке "Лисиха" на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался. "Убийство, предположительно, связывают с сериалом "Слово пацана", который был пересмотрен не один раз преступниками — подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала "Слово пацана" внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика", — отметила автор обращения.В запросе в Следственный комитет РФ Останина просит разобраться в убийстве школьника и выяснить, могло ли оно быть связано с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена."В случае если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу дать оценку действиям режиссера сериала Ж. Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, включая должностных лиц Минкультуры России, которыми было дано разрешение на выход в прокат данного фильма", — говорится в документе.Депутат также просит проверить сериал "Пищеблок", так как он, по ее мнению, очерняет советский период и пионерию.

https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html

https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иркутск, андрей липов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)