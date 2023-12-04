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В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок" - РИА Новости, 04.12.2023
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Культура
 
18:18 04.12.2023 (обновлено: 20:33 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/serialy-1913710550.html
В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"
В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок" - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"
Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:18
2023-12-04T20:33
культура
россия
иркутск
андрей липов
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, документы есть в распоряжении РИА Новости. &quot;В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов — &quot;Слово пацана&quot; и &quot;Пищеблок&quot; — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу&quot;, — говорится в обращении к Андрею Липову, руководителю Роскомнадзора.Автор обращения отмечает, что широкий резонанс в СМИ получил случай, произошедший 2 декабря в Иркутске. На остановке "Лисиха" на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался. &quot;Убийство, предположительно, связывают с сериалом &quot;Слово пацана&quot;, который был пересмотрен не один раз преступниками — подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала &quot;Слово пацана&quot; внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика&quot;, — отметила автор обращения.В запросе в Следственный комитет РФ Останина просит разобраться в убийстве школьника и выяснить, могло ли оно быть связано с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.&quot;В случае если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу дать оценку действиям режиссера сериала Ж. Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, включая должностных лиц Минкультуры России, которыми было дано разрешение на выход в прокат данного фильма&quot;, — говорится в документе.Депутат также просит проверить сериал "Пищеблок", так как он, по ее мнению, очерняет советский период и пионерию.
https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html
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россия, иркутск, андрей липов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Культура, Россия, Иркутск, Андрей Липов, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"

В ГД попросили СК и Роскомнадзор проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России на здании Госдумы
Государственный герб России на здании Госдумы - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный герб России на здании Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, документы есть в распоряжении РИА Новости.
«

"В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов — "Слово пацана" и "Пищеблок" — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу", — говорится в обращении к Андрею Липову, руководителю Роскомнадзора.

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Автор обращения отмечает, что широкий резонанс в СМИ получил случай, произошедший 2 декабря в Иркутске. На остановке "Лисиха" на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался.
«

"Убийство, предположительно, связывают с сериалом "Слово пацана", который был пересмотрен не один раз преступниками — подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала "Слово пацана" внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика", — отметила автор обращения.

В запросе в Следственный комитет РФ Останина просит разобраться в убийстве школьника и выяснить, могло ли оно быть связано с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.
«

"В случае если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу дать оценку действиям режиссера сериала Ж. Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, включая должностных лиц Минкультуры России, которыми было дано разрешение на выход в прокат данного фильма", — говорится в документе.

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Депутат также просит проверить сериал "Пищеблок", так как он, по ее мнению, очерняет советский период и пионерию.
 
КультураРоссияИркутскАндрей ЛиповГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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