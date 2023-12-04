https://ria.ru/20231204/rubl-1913614205.html

В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, заявили в ЦБ

В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, заявили в ЦБ - РИА Новости, 04.12.2023

В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, заявили в ЦБ

Порядка 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, и в 2025 году начнется более масштабное его использование, заявила РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:24

2023-12-04T13:24

2023-12-04T13:24

экономика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

ольга скоробогатова

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888025146_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_058503989346ea94dfbefe0dc9ffafbe.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Порядка 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, и в 2025 году начнется более масштабное его использование, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. "У нас сейчас 13 банков в пилоте, пилот идет четко по плану… Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году, мы думаем, что в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку, и мы поймем, что там еще можно усовершенствовать", - сказала Скоробогатова. "И в целом, … мы думаем, что в 2025 году начнем более масштабное использование цифрового рубля", - добавила первый зампред ЦБ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, технологии