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В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, заявили в ЦБ - РИА Новости, 04.12.2023
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13:24 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/rubl-1913614205.html
В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, заявили в ЦБ
В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, заявили в ЦБ - РИА Новости, 04.12.2023
В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, заявили в ЦБ
Порядка 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, и в 2025 году начнется более масштабное его использование, заявила РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:24
2023-12-04T13:24
экономика
госдума рф
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ольга скоробогатова
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Порядка 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, и в 2025 году начнется более масштабное его использование, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. "У нас сейчас 13 банков в пилоте, пилот идет четко по плану… Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году, мы думаем, что в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку, и мы поймем, что там еще можно усовершенствовать", - сказала Скоробогатова. "И в целом, … мы думаем, что в 2025 году начнем более масштабное использование цифрового рубля", - добавила первый зампред ЦБ.
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экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, технологии
Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ольга Скоробогатова, Технологии
В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков, заявили в ЦБ

ЦБ: в пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков в 2024 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Порядка 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, и в 2025 году начнется более масштабное его использование, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
«
"У нас сейчас 13 банков в пилоте, пилот идет четко по плану… Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году, мы думаем, что в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку, и мы поймем, что там еще можно усовершенствовать", - сказала Скоробогатова.
"И в целом, … мы думаем, что в 2025 году начнем более масштабное использование цифрового рубля", - добавила первый зампред ЦБ.
 
ЭкономикаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ольга СкоробогатоваТехнологии
 
 
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