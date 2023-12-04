https://ria.ru/20231204/rossiya-1913717364.html

Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

Путин принял верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 04.12.2023

Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

Владимир Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств в Кремле. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:28

2023-12-04T18:28

2023-12-04T19:49

россия

бурунди

владимир путин

эфиопия

казахстан

евразийский экономический союз

шос

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913567717_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_63b839bb6c232b5e08e1649419a0d656.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств в Кремле.Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты президенту вручили представители 21 страны: Бурунди, Эфиопии, Казахстана, Мали, Республики Корея, Гамбии, Германии, Сингапура, Швеции, Словении, Люксембурга, Пакистана, Алжира, Кувейта, Австралии, Мавритании, Турции, Великобритании, Туркмении, Греции и Доминиканской Республики.Выступая перед дипломатами, президент отметил, что Россия проводит независимую политику и открыта к сотрудничеству, но не приемлет блоковую конфронтацию. Он подчеркнул, что у Москвы нет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было."И конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов", — сказал Путин.Он добавил, что Москва будет активно развивать интеграцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), углублять сотрудничество в рамках Организации договора о коллективной безопасности, а также уделит внимание работе с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов на мировой арене. Также планируется укреплять всестороннее стратегическое партнерство и развивать связи между членами объединения в экономической, финансовой и других сферах.Глава государства отметил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН будет и дальше вносить вклад в урегулирование региональных и глобальных проблем. Помимо этого, Москва намерена энергично расширять гуманитарное и культурное партнерство с другими государствами. В частности, в марте следующего года планируется провести в Сочи Всемирный фестиваль молодежи, "который соберет молодых людей со всех континентов", добавил Путин. По его словам, на этом мероприятии ожидается участие представителей более чем 180 стран.Кроме того, президент заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы отношения России с другими государствами развивались хорошо не только по линии народной дипломатии, но и официальной. Он также рассказал о своем посещении выставки "Россия" и пригласил послов ознакомиться с экспозицией."Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить посмотреть, и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет — страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет", — подчеркнул Путин.Говоря об отношениях с отдельно взятыми странами, президент указал послам Германии, Южной Кореи, Швеции, Люксембурга, Австралии, Греции и Великобритании на наличие серьезных сложностей. Он выразил надежду, что взаимодействие с этими странами рано или поздно вернется в конструктивное русло.Путин также отметил, что отношения со многими другими государствами носят партнерский, а порой и поистине дружеский характер. В частности, качественными темпами развивается кооперация с Алжиром и Кувейтом. Взаимодействие с Турцией находится на хорошем уровне, в том числе в сфере энергетики. Сотрудничество с Казахстаном также расширяется, в торговле удалось достичь рекордных показателей, отметил президент. Россию и Бурунди также связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, добавил он. Кроме того, успешно развивается сотрудничество с Пакистаном, в этом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.В заключение Путин отметил, что все послы иностранных государств могут рассчитывать на поддержку со стороны России, ее руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов. Он выразил надежду, что от работы здесь послы будут получать личное удовлетворение и смогут почувствовать, чем живет многоконфессиональная держава с богатой и разнообразной культурой.

https://ria.ru/20231122/putin-1911106885.html

https://ria.ru/20231204/putin-1913723217.html

https://ria.ru/20231204/sloveniya-1913723110.html

https://ria.ru/20231204/putin-1913652192.html

россия

бурунди

эфиопия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин принимает верительные грамоты у новых послов Путин принимает верительные грамоты у новых послов 2023-12-04T18:28 true PT27M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бурунди, владимир путин, эфиопия, казахстан, евразийский экономический союз, шос, брикс