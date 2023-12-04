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Доля Африки в поставках "Рособоронэкспорта" превысила 30 процентов - РИА Новости, 04.12.2023
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11:12 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/rosoboroneksport-1913574102.html
Доля Африки в поставках "Рособоронэкспорта" превысила 30 процентов
Доля Африки в поставках "Рособоронэкспорта" превысила 30 процентов - РИА Новости, 04.12.2023
Доля Африки в поставках "Рособоронэкспорта" превысила 30 процентов
Доля Африки в экспортных поставках оружия "Рособоронэкспорта" превышает 30% от общего объема, в этом году контракты заключены на сумму более 5,2 миллиарда... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:12
2023-12-04T11:12
безопасность
технологии
россия
александр михеев
африка
рособоронэкспорт
ростех
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доля Африки в экспортных поставках оружия "Рособоронэкспорта" превышает 30% от общего объема, в этом году контракты заключены на сумму более 5,2 миллиарда долларов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") принимает участие в международной выставке оборонной промышленности EDEX 2023, которая проходит с 4 по 7 декабря в Каире (Египет). EDEX завершает глобальную выставочную кампанию 2023 года, в котором "Рособоронэкспорт" принял участие в 16 международных салонах на территории России и за рубежом. "EDEX – самая масштабная оборонная выставка на Африканском континенте. Рособоронэкспорт ведет активное военно-техническое сотрудничество с 80% стран региона. Доля экспорта в страны Африки в 2023 году превысила 30% от общего объема поставок "Рособоронэкспорта", а контрактация компании в регионе по итогам года составит более 5,2 миллиарда долларов", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании. Ежегодный объем продаж вооружений и военной техники за рубеж "Рособоронэкспорта" в последние годы превышает 13 миллиардов долларов. По его словам, задача на EDEX – отлаживать сотрудничество по точкам взаимодействия, намеченным в ходе второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Кроме того, "Рособоронэкспорт" продолжит финализацию достигнутых на авиасалоне Dubai Airshow 2023 договоренностей со странами Ближнего Востока. "Рособоронэкспорт" принимал участие во всех предыдущих выставках EDEX, проходящих под патронажем президента страны Абдельфаттаха Сиси. Компания традиционно представляет в Египте большинство экспортных новинок российского производства, которые активно завоевывают высшие позиции на мировом оружейном рынке, в том числе благодаря успешному опыту применения в реальных боевых условиях. На EDEX 2023 "Рособоронэкспорт" презентует новейшие образцы российской авиационной и бронетехники, ракетные и артиллерийские системы, продукцию для военно-морского флота, многофункциональные и боевые БПЛА, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и боеприпасы. "Рособоронэкспорт сегодня прилагает все усилия, чтобы оставаться надежным партнером, осознавая вызовы и угрозы в области безопасности, стоящие перед африканскими государствами. Компания среди прочего активно сотрудничает с регионом по кибербезопасности, космическим программам, а также средствам противодействия терроризму. С рядом стран подписаны и исполняются соответствующие контракты и меморандумы о взаимопонимании, мы обсуждаем практические шаги по их реализации", - добавил Михеев.
https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html
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безопасность, технологии, россия, александр михеев, африка, рособоронэкспорт, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Александр Михеев, Африка, Рособоронэкспорт, Ростех
Доля Африки в поставках "Рособоронэкспорта" превысила 30 процентов

"Рособоронэкспорт" заключил с Африкой контракты на 5,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд АО "Рособоронэкспорт". Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доля Африки в экспортных поставках оружия "Рособоронэкспорта" превышает 30% от общего объема, в этом году контракты заключены на сумму более 5,2 миллиарда долларов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") принимает участие в международной выставке оборонной промышленности EDEX 2023, которая проходит с 4 по 7 декабря в Каире (Египет). EDEX завершает глобальную выставочную кампанию 2023 года, в котором "Рособоронэкспорт" принял участие в 16 международных салонах на территории России и за рубежом.
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"EDEX – самая масштабная оборонная выставка на Африканском континенте. Рособоронэкспорт ведет активное военно-техническое сотрудничество с 80% стран региона. Доля экспорта в страны Африки в 2023 году превысила 30% от общего объема поставок "Рособоронэкспорта", а контрактация компании в регионе по итогам года составит более 5,2 миллиарда долларов", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании.
Ежегодный объем продаж вооружений и военной техники за рубеж "Рособоронэкспорта" в последние годы превышает 13 миллиардов долларов.
По его словам, задача на EDEX – отлаживать сотрудничество по точкам взаимодействия, намеченным в ходе второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Кроме того, "Рособоронэкспорт" продолжит финализацию достигнутых на авиасалоне Dubai Airshow 2023 договоренностей со странами Ближнего Востока.
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"Рособоронэкспорт" принимал участие во всех предыдущих выставках EDEX, проходящих под патронажем президента страны Абдельфаттаха Сиси. Компания традиционно представляет в Египте большинство экспортных новинок российского производства, которые активно завоевывают высшие позиции на мировом оружейном рынке, в том числе благодаря успешному опыту применения в реальных боевых условиях.
На EDEX 2023 "Рособоронэкспорт" презентует новейшие образцы российской авиационной и бронетехники, ракетные и артиллерийские системы, продукцию для военно-морского флота, многофункциональные и боевые БПЛА, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и боеприпасы.
"Рособоронэкспорт сегодня прилагает все усилия, чтобы оставаться надежным партнером, осознавая вызовы и угрозы в области безопасности, стоящие перед африканскими государствами. Компания среди прочего активно сотрудничает с регионом по кибербезопасности, космическим программам, а также средствам противодействия терроризму. С рядом стран подписаны и исполняются соответствующие контракты и меморандумы о взаимопонимании, мы обсуждаем практические шаги по их реализации", - добавил Михеев.
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БезопасностьТехнологииРоссияАлександр МихеевАфрикаРособоронэкспортРостех
 
 
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