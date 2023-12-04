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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 04.12.2023
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23:31 04.12.2023 (обновлено: 23:51 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/rezolyutsiya-1913770458.html
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 04.12.2023
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:31
2023-12-04T23:51
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ООН, 4 дек — РИА Новости. Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе, передает корреспондент РИА Новости. За инициативу проголосовали 127 стран, против — 51. Воздержались представители шести государств. Россия внесла проект резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" от имени ряда стран, в том числе Белоруссии, Китая, Кубы, КНДР, Сирии, Бразилии, Казахстана. Согласно тексту, Генассамблея настоятельно призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, к рассмотрению возможности "выразить &lt;...&gt; приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе". ГА ООН также заявляет о необходимости поскорее начать работу на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, внесенного Китаем и Россией на Конференции по разоружению в 2008 году. Авторы подтверждают, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.
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в мире, россия, китай, белоруссия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Китай, Белоруссия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

За резолюцию России проголосовали 127 стран, против — 51, воздержались — шесть

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
© Пресс-служба МИД РФ
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 4 дек — РИА Новости. Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе, передает корреспондент РИА Новости.
За инициативу проголосовали 127 стран, против — 51. Воздержались представители шести государств.
Россия внесла проект резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" от имени ряда стран, в том числе Белоруссии, Китая, Кубы, КНДР, Сирии, Бразилии, Казахстана.
Согласно тексту, Генассамблея настоятельно призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, к рассмотрению возможности "выразить <...> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".
ГА ООН также заявляет о необходимости поскорее начать работу на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, внесенного Китаем и Россией на Конференции по разоружению в 2008 году.
Авторы подтверждают, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.
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