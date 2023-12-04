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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 04.12.2023

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:31

2023-12-04T23:31

2023-12-04T23:51

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ООН, 4 дек — РИА Новости. Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе, передает корреспондент РИА Новости. За инициативу проголосовали 127 стран, против — 51. Воздержались представители шести государств. Россия внесла проект резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" от имени ряда стран, в том числе Белоруссии, Китая, Кубы, КНДР, Сирии, Бразилии, Казахстана. Согласно тексту, Генассамблея настоятельно призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, к рассмотрению возможности "выразить <...> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе". ГА ООН также заявляет о необходимости поскорее начать работу на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, внесенного Китаем и Россией на Конференции по разоружению в 2008 году. Авторы подтверждают, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.

https://ria.ru/20231128/kndr-1912324635.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, белоруссия, генеральная ассамблея оон, оон