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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 04.12.2023
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:31
2023-12-04T23:31
2023-12-04T23:51
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ООН, 4 дек — РИА Новости. Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе, передает корреспондент РИА Новости. За инициативу проголосовали 127 стран, против — 51. Воздержались представители шести государств. Россия внесла проект резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" от имени ряда стран, в том числе Белоруссии, Китая, Кубы, КНДР, Сирии, Бразилии, Казахстана. Согласно тексту, Генассамблея настоятельно призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, к рассмотрению возможности "выразить <...> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе". ГА ООН также заявляет о необходимости поскорее начать работу на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, внесенного Китаем и Россией на Конференции по разоружению в 2008 году. Авторы подтверждают, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Китай, Белоруссия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
За резолюцию России проголосовали 127 стран, против — 51, воздержались — шесть
ООН, 4 дек — РИА Новости. Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе, передает корреспондент РИА Новости.
За инициативу проголосовали 127 стран, против — 51. Воздержались представители шести государств.
Россия
внесла проект резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" от имени ряда стран, в том числе Белоруссии
, Китая
, Кубы
, КНДР, Сирии
, Бразилии
, Казахстана
.
Согласно тексту, Генассамблея настоятельно призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, к рассмотрению возможности "выразить <...> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".
ГА ООН также заявляет о необходимости поскорее начать работу на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, внесенного Китаем и Россией на Конференции по разоружению в 2008 году.
Авторы подтверждают, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.
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