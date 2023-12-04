https://ria.ru/20231204/referendum-1913660155.html

В Венесуэле огласили итоги референдума по Эссекибо

В Венесуэле огласили итоги референдума по Эссекибо - РИА Новости, 04.12.2023

В Венесуэле огласили итоги референдума по Эссекибо

Свыше половины венесуэльских граждан с правом голоса приняли участие в консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, спор за... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:26

2023-12-04T15:26

2023-12-04T18:10

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МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Свыше половины венесуэльских граждан с правом голоса приняли участие в консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной идет более 150 лет, все пять вопросов анкеты получили более 95% поддержки граждан, сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо. "Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и разработкой ускоренного плана комплексной помощи нынешнему и будущему населению этой территории, который включает, среди прочего, предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом, в результате чего указанный штат будет включен в состав территории Венесуэлы? "Да" - 95,93%, "нет" - 4,07%, очевидная и подавляющая победа "да" на этом консультативном референдуме", - заявил Аморосо в ходе оглашения результатов голосования. Явка на референдуме превысила 50%, однако Аморосо подчеркнул, что цифры будут расти из-за продолжения работы участков. По последним данным, участие приняли 10,55 миллиона человек. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95% одобрения. "Я хочу поздравить депутатов национальной ассамблеи за проделанную ими работу и за то, что проложили путь среди идеологического, партийного, политического разнообразия самой ассамблеи, которая единогласно одобрила проведение референдума, чтобы последовать голосу народа. И именно народ решил ход этой полемики перед лицом провокации и наглости Гайаны и ExxonMobil, они указали путь", - заявил после оглашения результатов президент Венесуэлы Николас Мадуро. Жители Венесуэлы проголосовали в воскресенье на консультативном референдуме в защиту территории Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века - правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20231204/venesuela-1913580131.html

https://ria.ru/20231122/venesuela-1911094496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венесуэла, гайана, великобритания, николас мадуро, exxon mobil, оон