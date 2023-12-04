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В Венесуэле огласили итоги референдума по Эссекибо - РИА Новости, 04.12.2023
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15:26 04.12.2023 (обновлено: 18:10 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/referendum-1913660155.html
В Венесуэле огласили итоги референдума по Эссекибо
В Венесуэле огласили итоги референдума по Эссекибо - РИА Новости, 04.12.2023
В Венесуэле огласили итоги референдума по Эссекибо
Свыше половины венесуэльских граждан с правом голоса приняли участие в консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, спор за... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:26
2023-12-04T18:10
в мире
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МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Свыше половины венесуэльских граждан с правом голоса приняли участие в консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной идет более 150 лет, все пять вопросов анкеты получили более 95% поддержки граждан, сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо. "Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и разработкой ускоренного плана комплексной помощи нынешнему и будущему населению этой территории, который включает, среди прочего, предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом, в результате чего указанный штат будет включен в состав территории Венесуэлы? "Да" - 95,93%, "нет" - 4,07%, очевидная и подавляющая победа "да" на этом консультативном референдуме", - заявил Аморосо в ходе оглашения результатов голосования. Явка на референдуме превысила 50%, однако Аморосо подчеркнул, что цифры будут расти из-за продолжения работы участков. По последним данным, участие приняли 10,55 миллиона человек. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95% одобрения. "Я хочу поздравить депутатов национальной ассамблеи за проделанную ими работу и за то, что проложили путь среди идеологического, партийного, политического разнообразия самой ассамблеи, которая единогласно одобрила проведение референдума, чтобы последовать голосу народа. И именно народ решил ход этой полемики перед лицом провокации и наглости Гайаны и ExxonMobil, они указали путь", - заявил после оглашения результатов президент Венесуэлы Николас Мадуро. Жители Венесуэлы проголосовали в воскресенье на консультативном референдуме в защиту территории Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века - правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
https://ria.ru/20231204/venesuela-1913580131.html
https://ria.ru/20231122/venesuela-1911094496.html
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в мире, венесуэла, гайана, великобритания, николас мадуро, exxon mobil, оон
В мире, Венесуэла, Гайана, Великобритания, Николас Мадуро, Exxon Mobil, ООН
В Венесуэле огласили итоги референдума по Эссекибо

В Венесуэле огласили итоги референдума по притязаниям на территорию Эссекибо

© AFP 2023 / PEDRO RANCES MATTEYЖенщина голосует на референдуме в защиту прав на территорию Эссекибо в Каракасе
Женщина голосует на референдуме в защиту прав на территорию Эссекибо в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / PEDRO RANCES MATTEY
Женщина голосует на референдуме в защиту прав на территорию Эссекибо в Каракасе
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Свыше половины венесуэльских граждан с правом голоса приняли участие в консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной идет более 150 лет, все пять вопросов анкеты получили более 95% поддержки граждан, сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
"Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и разработкой ускоренного плана комплексной помощи нынешнему и будущему населению этой территории, который включает, среди прочего, предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом, в результате чего указанный штат будет включен в состав территории Венесуэлы? "Да" - 95,93%, "нет" - 4,07%, очевидная и подавляющая победа "да" на этом консультативном референдуме", - заявил Аморосо в ходе оглашения результатов голосования.
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Явка на референдуме превысила 50%, однако Аморосо подчеркнул, что цифры будут расти из-за продолжения работы участков. По последним данным, участие приняли 10,55 миллиона человек. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95% одобрения.
"Я хочу поздравить депутатов национальной ассамблеи за проделанную ими работу и за то, что проложили путь среди идеологического, партийного, политического разнообразия самой ассамблеи, которая единогласно одобрила проведение референдума, чтобы последовать голосу народа. И именно народ решил ход этой полемики перед лицом провокации и наглости Гайаны и ExxonMobil, они указали путь", - заявил после оглашения результатов президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Жители Венесуэлы проголосовали в воскресенье на консультативном референдуме в защиту территории Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века - правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
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В миреВенесуэлаГайанаВеликобританияНиколас МадуроExxon MobilООН
 
 
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