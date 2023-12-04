https://ria.ru/20231204/referendum-1913540403.html

Мадуро подвел итоги референдума по Эссекибо в Венесуэле

Мадуро подвел итоги референдума по Эссекибо в Венесуэле - РИА Новости, 04.12.2023

Мадуро подвел итоги референдума по Эссекибо в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что исторический референдум в защиту прав на территорию Эссекибо поставил страну на ноги. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:05

2023-12-04T09:05

2023-12-04T18:09

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что исторический референдум в защиту прав на территорию Эссекибо поставил страну на ноги. "Исторический референдум, который поставил на ноги Венесуэлу <...> Венесуэльский народ высказался громко и ясно, эта победа принадлежит всему народу Венесуэлы", - заявил Мадуро в ходе выступления во время празднования итогов референдума. Выступление транслировалось на странице президента Венесуэлы в социальной сети X. Маудро добавил, что референдум стал полным успехом Венесуэлы и демократии. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что свыше половины венесуэльских граждан с правом голоса приняли участие в консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной идет более 150 лет, все пять вопросов анкеты получили более 95% поддержки граждан. Жители Венесуэлы проголосовали в воскресенье на консультативном референдуме в защиту территории Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века - правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20231121/argentina-1910709236.html

https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венесуэла, николас мадуро, гайана