Рейтинг@Mail.ru
Мадуро подвел итоги референдума по Эссекибо в Венесуэле - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 04.12.2023 (обновлено: 18:09 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/referendum-1913540403.html
Мадуро подвел итоги референдума по Эссекибо в Венесуэле
Мадуро подвел итоги референдума по Эссекибо в Венесуэле - РИА Новости, 04.12.2023
Мадуро подвел итоги референдума по Эссекибо в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что исторический референдум в защиту прав на территорию Эссекибо поставил страну на ноги. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:05
2023-12-04T18:09
в мире
венесуэла
николас мадуро
гайана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913706461_0:0:3341:1879_1920x0_80_0_0_1d7e9231791d5b0e23e0209870aa1473.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что исторический референдум в защиту прав на территорию Эссекибо поставил страну на ноги. "Исторический референдум, который поставил на ноги Венесуэлу &lt;...&gt; Венесуэльский народ высказался громко и ясно, эта победа принадлежит всему народу Венесуэлы", - заявил Мадуро в ходе выступления во время празднования итогов референдума. Выступление транслировалось на странице президента Венесуэлы в социальной сети X. Маудро добавил, что референдум стал полным успехом Венесуэлы и демократии. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что свыше половины венесуэльских граждан с правом голоса приняли участие в консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной идет более 150 лет, все пять вопросов анкеты получили более 95% поддержки граждан. Жители Венесуэлы проголосовали в воскресенье на консультативном референдуме в защиту территории Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века - правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
https://ria.ru/20231121/argentina-1910709236.html
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html
венесуэла
гайана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913706461_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_0c9a0bcd1ab542e8570f7ea3f7509453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, гайана
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Гайана
Мадуро подвел итоги референдума по Эссекибо в Венесуэле

Мадуро: исторический референдум по Эссекибо поставил Венесуэлу на ноги

© AFP 2023 / PEDRO RANCES MATTEYПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления во время празднования итогов референдума. 3 декабря 2023
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления во время празднования итогов референдума. 3 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / PEDRO RANCES MATTEY
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления во время празднования итогов референдума. 3 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что исторический референдум в защиту прав на территорию Эссекибо поставил страну на ноги.
"Исторический референдум, который поставил на ноги Венесуэлу <...> Венесуэльский народ высказался громко и ясно, эта победа принадлежит всему народу Венесуэлы", - заявил Мадуро в ходе выступления во время празднования итогов референдума. Выступление транслировалось на странице президента Венесуэлы в социальной сети X.
Маудро добавил, что референдум стал полным успехом Венесуэлы и демократии.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что свыше половины венесуэльских граждан с правом голоса приняли участие в консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной идет более 150 лет, все пять вопросов анкеты получили более 95% поддержки граждан.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты
21 ноября, 03:46
Жители Венесуэлы проголосовали в воскресенье на консультативном референдуме в защиту территории Эссекибо, спор за которую с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века - правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса
19 ноября, 09:23
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроГайана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала